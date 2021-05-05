Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor

BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE, 100 BİNDE VAKA SAYISI EN FAZLA DÜŞEN İLLER Sağlık Bakanlığının açıkladığı 100 bindeki vaka sayılarına göre 17-23 Nisan haftası ile 24-30 Nisan haftası karşılaştırıldığında Iğdır, Osmaniye, Sinop, Çanakkale ve Yalova'da %45'in üzerinde azalışlar oldu.