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Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor

Düzce Belediyesi 20 itfaiye eri alımı için 2 ay önce gerçekleştirdiği mülakat sonuçlarını halen açıklamadı. Adaylar sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
 05 Mayıs 2021 12:00
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Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor

Düzce Belediyesi 20 itfaiye eri alımı için 2 ay önce gerçekleştirdiği mülakat sonuçlarını halen açıklamadı.

Düzce Belediyesi, 2020 yılında 20 itfaiye eri almak için ilana çıktı.

İlan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava alındı. Yaklaşık 2 aydır sonuçlar açıklanmadı.

Mülakata giren 100 kişi sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

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