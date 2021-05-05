Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor
Düzce Belediyesi 20 itfaiye eri alımı için 2 ay önce gerçekleştirdiği mülakat sonuçlarını halen açıklamadı. Adaylar sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
|05 Mayıs 2021 12:00
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Düzce Belediyesi 20 itfaiye eri alımı için 2 ay önce gerçekleştirdiği mülakat sonuçlarını halen açıklamadı.
Düzce Belediyesi, 2020 yılında 20 itfaiye eri almak için ilana çıktı.
İlan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava alındı. Yaklaşık 2 aydır sonuçlar açıklanmadı.
Mülakata giren 100 kişi sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
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