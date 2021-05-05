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FETÖ'nün finansal ayağına operasyon: 29 gözaltı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin dijitallerinde yapılan incelemelerde örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri ve 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini gözlemci olmak için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurma konusunda yönlendirdikleri tespit edildi
 05 Mayıs 2021 10:06
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FETÖ'nün finansal ayağına operasyon: 29 gözaltı

Edinilen bilgiye göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, KHK ile kapatılan örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde SGK kaydı bulunan şahıslar başta olmak üzere, diğer bankalardan kredi çekerek ya da başka yöntemlerle Bank Asya'ya para yatırıp fonlayan, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydı bulunan, KHK ile kapatılan sendika ve derneklerde üyelik kaydı yer alan, şüpheli hesap hareketleri ile örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde itirafçı ifadeler bulunan 37 FETÖ/PDY üyesi belirlendi. Söz konusu 27 şüphelinin yakalanması için dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 2 şüphelinin Covid-19 hastalığı sebebiyle yoğun bakımda olduğu, 4 şüphelinin ise yurtdışında firari durumda olduğu tespit edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, zanlıların üzerinden ve evlerindeki dijitallerinde yapılan incelemelerde, örgüt içi motivasyonu artırmak amacı ile birbirlerine mail gönderdikleri, ayrıca 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi örgüt üyelerini gözlemci olmak için YSK'ya başvurmaya yönlendirdikleri tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı
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