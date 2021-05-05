Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|05 Mayıs 2021 10:12
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