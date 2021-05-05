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Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesi yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 05 Mayıs 2021 10:12
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Çanakkale'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Erdek Körfezi'ndeki sarsıntı, saat 9.42'de ve 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Biga'ya uzaklığı 0,9 kilometre olarak ölçüldü.
Anadolu Ajansı
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