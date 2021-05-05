Sosyal destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
|05 Mayıs 2021 10:33
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Çocukların üstün yararı doğrultusunda korunmaya ihtiyacı olan çocukları aileleri yanında destekleyerek aile bütünlüğünü korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Yanık, "Mayıs ayı içerisinde Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) alan 139 bin çocuğumuz için 159 milyon Türk Lirası ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.
Çocukların ailelerinin yanında büyümelerini önemsediklerini belirten Bakan Yanık, "Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın aileleri yanında toplumsal hayata katılım sağlayan sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. SED hizmetimiz kapsamında binlerce çocuğumuz kendi ailesinin yanında başta ekonomik açıdan olmak üzere destekleyici hizmetlerimizden faydalanıyor" şeklinde konuştu.
Bugün itibarıyla başlayacak ödemelerin 12 Mayıs tarihine kadar hesaplara yatırılacağını belirten Bakan Yanık, tüm çocuklar ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ettiğini söyledi.
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