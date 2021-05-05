Çiftçinin yanlışlıkla oynattığı taş iki ülke sınırını değiştirdi
|05 Mayıs 2021 10:40
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Belçika'da yaşayan bir çiftçi, tarlasını sürerken traktörüne engel olduğu gerekçesiyle bir taşın yerini değiştirince ülkesinin Fransa ile sınırını istemeden yeniden çizdi.
Olay ormanda yürüyüş yapan bir tarih meraklısı tarafından keşfedildi.
İki ülke arasındaki sınırı işaretleyen taşın 2,29 metre Fransız topraklarına ilerlediği fark edildi.
Taraflar espirili yaklaşınca kriz çıkmadı
Neyseki olay diplomatik bir krize neden olmadı. Taraflar konuyu espriyle ele aldı.
Belçika'nın Erquelinnes köyünün belediye başkanı David Lavaux, küçük toprak parçaları için çıkan savaşları hatırlatarak esprili bir dille "Belçika'yı büyüttü ve Fransa'yı küçülttü, bu iyi bir fikir değil" dedi ve gülerek "Mutluyum, şehrim daha da büyüdü" diye ekledi.
Belçikalı yetkililer, çiftçiyle temasa geçerek taşı orijinal konumuna geri getirmesini istemeyi planlıyor.
Eğer bu olmazsa, 1930'dan beri etkisiz olan Fransa-Belçika sınır komisyonunu devreye sokmak için konu Belçika Dışişleri Bakanlığına gidecek.
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