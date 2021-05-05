Otomotiv endüstrisi nisan ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
|05 Mayıs 2021 10:58
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, 300 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan otomotiv endüstrisi, nisan ayı ihracatında baz etkisiyle 3 haneli artış gösterdi.
Türkiye otomotiv endüstrisi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 313 artışla 2,5 milyar dolar ihracat kaydetti. Sektörün ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 13 oldu.
Yılın ocak- nisan döneminde ihracatını yüzde 34 artırarak 10,2 milyar dolar seviyesine taşıyan otomotiv endüstrisinin, bu dönemdeki ortalama aylık ihracatı ise 2,54 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Nisanda tedarik endüstrisi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 208 artışla 1 milyar 54 milyon dolar ihracata ulaşarak otomotivde en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil dış satımı yüzde 582 artışla 899 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Aynı süreçte, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların ihracatı yüzde 652 artarak 300 milyon dolara, otobüs, minibüs ve midibüs dış satımı da yüzde 54'lük artışla 82 milyon dolara yükseldi.
- Ürün gruplarında ülkeler bazında durum
Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya dış satımda geçen ay, Nisan 2020'ye göre yüzde 229 artış kaydedildi. Yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 422, Fransa'ya yüzde 454, ABD'ye yüzde 225, Rusya'ya yüzde 231, Birleşik Krallık'a yüzde 298, İspanya'ya yüzde 774 ihracat artışı oldu.
Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 730, İtalya'ya yüzde 337, İspanya'ya yüzde 2 bin 251, Almanya'ya yüzde 421, Polonya'ya yüzde 6 bin 20, Birleşik Krallık'a yüzde 705 ihracat artışı yaşandı.
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Birleşik Krallık'a yüzde 23 bin 460, Fransa'ya yüzde 2 bin 161, İtalya'ya yüzde 609, Belçika'ya yüzde 1 bin 452, Slovenya'ya yüzde 100 ve ABD'ye yüzde 56 ihracat artışı görüldü.
Otobüs, minibüs ve midibüs ürün grubunda ise ihracat Macaristan'a yüzde 408, Almanya'ya yüzde 56, Fransa'ya yüzde 24 oranında arttı.
Diğer ürün grupları arasında yer alan çekiciler ihracatı ise nisanda yüzde 721 artarak 102 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
- Sektörden nisanda Almanya'ya 419 milyon dolarlık ihracat
Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya'ya yüzde 278 artışla 419 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya yüzde 551 artışla 309 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 880 artışla 220 milyon dolar dış satıma imza atıldı.
Ülke grubu bazında AB ülkelerine ihracat yüzde 370 artışla 1 milyar 669 milyon dolara yükselirken, AB'nin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 68 oldu.
- "Firmalarımızı üstün performanslarından dolayı kutlarım"
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından nisan ayını çok düşük bir rakamla kapattıklarına dikkati çekti.
Çelik bu yıl nisanda en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin tamamına çok yüksek oranlı artışlar olduğunu belirterek, "Bununla birlikte pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen ihracatı artırmak için var gücüyle çalışan tüm firmalarımızı üstün performanslarından dolayı kutlarım. Tam kapanma sürecine paralel aşılama oranımızın yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle toparlanmaya gideceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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