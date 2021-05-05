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Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere yeni kural

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen şirketler için 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanmasına yönelik kuralların belirleneceği düzenlemenin yakında yayımlanması bekleniyor
 05 Mayıs 2021 11:09
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Borsa İstanbul'da ilk defa halka arz edilecek şirketlere yeni kural

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumlar için kurumlar vergisinde 2 puan indirime gidilmesine yönelik teşvikin uygulanmasına dair kuralların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) edindiği bilgiye göre, geçen yıl yayımlanan 7256 sayılı Kanun'da hüküm altına alınan söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin kurum tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, ilgili kuruluşlardan gelen görüşler dikkate alınarak güncellendi.

Yakında yayınlanması öngörülen tebliğ taslağına göre, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ilk defa işlem görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli uygulanacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ise indirimli uygulamadan yararlanamayacak.

Söz konusu indirimli oran uygulamasından faydalanılabilmesi için, payların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda 17 Kasım 2020'den sonra ilk defa halka arz ediliyor olması ve en az yüzde 20 halka arzın gerçekleştirilmesi gerekecek.

- 5 hesap dönemi boyunca "en az yüzde 20" şartı korunacak

İndirim, halka arz şartı sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanacak. Halka arzın gerçekleştiği tarihe göre geçmiş geçici vergilendirme dönemlerinde kanuni oran üzerinden hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacak.

İndirimli oran uygulamasından yararlanılabilmesi için "en az yüzde 20" oranındaki halka açıklığın, ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi boyunca korunması gerekecek.

Bu şartın ihlal edilmesi halinde indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsil edilecek.

Ayrıca bu hüküm kapsamında, indirimli orandan yararlanan kurumların ilk defa halka arzın gerçekleştiği hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde tasfiyeye girmeleri, devir ya da tam bölünme yoluyla infisah etmeleri halinde de söz konusu indirim nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle tahsilatı gerçekleştirilecek.

Söz konusu indirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması, normal hesap dönemi kullanan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri kazançlarına, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde sağladıkları kazançlarına yönelik olacak.

Anadolu Ajansı
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