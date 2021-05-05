Güney Afrika'daki Türk gençleri, FETÖ'ye karşı mücadele ediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TÜRKSAY) üyesi gençler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye aleyhinde yürüttüğü propagandalara karşı mücadele ediyor.

Güney Afrika'da yaşayan genç Türk iş insanları ve öğrenciler tarafından kurulan TÜRKSAY, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKSAY Başkanı Hasan Hüseyin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye aleyhinde yürüttüğü propagandaya karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Yiğit, "Türkiye aleyhinde haber yapmak ve ülkemizin imajını zedelemek için pek çok farklı grup Güney Afrika'da tam bir dayanışma ve iş birliği halinde." dedi.

Güney Afrika'daki FETÖ üyelerinin bazı gazetelerde Türkiye aleyhine yayımladığı yazılara dikkati çeken Yiğit, buna karşı Türk gençleri olarak ortak bir şekilde mücadele ettiklerini aktardı.

Yiğit, Türkiye'nin Güney Afrika'da daha iyi tanıtılması ve FETÖ yapılanmasının propagandalarına karşı Weekend Argus gazetesinde "Terör tüm insanlığın düşmanıdır" başlığıyla bir yazı yayımladıklarını dile getirdi.

Bu yazıdaki temel kaygılarının, Türkiye'nin Güney Afrika'da daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Yiğit, söz konusu yazıda, FETÖ üyelerinin Türkiye aleyhindeki propagandalarının aksine Türkiye'de, Türkler ile Kürtler arasında bir ayrımın gözetilmediğini, buna karşın PKK terör örgütüyle mücadele edildiğinin vurgulandığını kaydetti.

Yiğit ayrıca bu yazıda, Türkiye'nin küresel olarak terörle mücadelede iş birliği içinde olduğunun ve Türkiye'de, Güney Afrika'da olduğu gibi etnik bir ayrımcılığın bulunmadığının altını çizdiklerini ifade etti.

- Güney Afrika'daki Türk gençleri iki ülke arasında köprü oluyor

TÜRKSAY'ın Güney Afrika'da yaşayan Türk gençleri tarafından kurulduğunu belirten Yiğit, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yiğit, "Türk gençlerini bir çatı altında birleştiren TÜRKSAY akademik faaliyetler yürütmeyi ve sosyal yardım projeleri düzenlemeyi hedefliyor. Güney Afrika düzleminde gerek medya gerek akademik çalışmalarla beraber Güney Afrika ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaparak iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

2021'de kurulan TÜRKSAY'ın kurucu üyeleri arasında Cape Town Üniversitesi doktora öğrencilerinden Esma Atilla Karadağ ile Aydın Erdoğan, avukat Gökşen Efendi ve Cape Town Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Cenk Hazar bulunuyor.