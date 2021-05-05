1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güney Afrika'daki Türk gençleri, FETÖ'ye karşı mücadele ediyor

Güney Afrika'da yaşayan genç Türk iş insanları ve öğrenciler tarafından kurulan Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TÜRKSAY), Türkiye'nin Güney Afrika'daki gönül elçileri olarak çalışıyor. TÜRKSAY üyesi gençler, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor
 05 Mayıs 2021 11:27
+Aa- Yazdır
Güney Afrika'daki Türk gençleri, FETÖ'ye karşı mücadele ediyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TÜRKSAY) üyesi gençler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye aleyhinde yürüttüğü propagandalara karşı mücadele ediyor.

Güney Afrika'da yaşayan genç Türk iş insanları ve öğrenciler tarafından kurulan TÜRKSAY, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRKSAY Başkanı Hasan Hüseyin Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye aleyhinde yürüttüğü propagandaya karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Yiğit, "Türkiye aleyhinde haber yapmak ve ülkemizin imajını zedelemek için pek çok farklı grup Güney Afrika'da tam bir dayanışma ve iş birliği halinde." dedi.

Güney Afrika'daki FETÖ üyelerinin bazı gazetelerde Türkiye aleyhine yayımladığı yazılara dikkati çeken Yiğit, buna karşı Türk gençleri olarak ortak bir şekilde mücadele ettiklerini aktardı.

Yiğit, Türkiye'nin Güney Afrika'da daha iyi tanıtılması ve FETÖ yapılanmasının propagandalarına karşı Weekend Argus gazetesinde "Terör tüm insanlığın düşmanıdır" başlığıyla bir yazı yayımladıklarını dile getirdi.

Bu yazıdaki temel kaygılarının, Türkiye'nin Güney Afrika'da daha iyi anlaşılabilmesine katkı sağlamak olduğuna dikkati çeken Yiğit, söz konusu yazıda, FETÖ üyelerinin Türkiye aleyhindeki propagandalarının aksine Türkiye'de, Türkler ile Kürtler arasında bir ayrımın gözetilmediğini, buna karşın PKK terör örgütüyle mücadele edildiğinin vurgulandığını kaydetti.

Yiğit ayrıca bu yazıda, Türkiye'nin küresel olarak terörle mücadelede iş birliği içinde olduğunun ve Türkiye'de, Güney Afrika'da olduğu gibi etnik bir ayrımcılığın bulunmadığının altını çizdiklerini ifade etti.

- Güney Afrika'daki Türk gençleri iki ülke arasında köprü oluyor

TÜRKSAY'ın Güney Afrika'da yaşayan Türk gençleri tarafından kurulduğunu belirten Yiğit, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Yiğit, "Türk gençlerini bir çatı altında birleştiren TÜRKSAY akademik faaliyetler yürütmeyi ve sosyal yardım projeleri düzenlemeyi hedefliyor. Güney Afrika düzleminde gerek medya gerek akademik çalışmalarla beraber Güney Afrika ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaparak iki ülkeyi birbirine yakınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

2021'de kurulan TÜRKSAY'ın kurucu üyeleri arasında Cape Town Üniversitesi doktora öğrencilerinden Esma Atilla Karadağ ile Aydın Erdoğan, avukat Gökşen Efendi ve Cape Town Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Cenk Hazar bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
05 Mayıs 2021 11:40		 Gizli tanık 'Yücel', FETÖ'nün kaymakam yapılanmasını anlattı
05 Mayıs 2021 11:17
Bakan Akar: Her olayda adli ve idari soruşturma yapılıyor
05 Mayıs 2021 10:10		 FETÖ'nün finansal ayağına operasyon: 29 gözaltı
05 Mayıs 2021 10:06
MİT'teki FETÖ'nün bilişim casusuna 30 yıl
05 Mayıs 2021 09:16		 FETÖ'nün güncel talebe yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
05 Mayıs 2021 07:23
Yasa dışı kumarda dönen 70 milyar terörü besliyor
05 Mayıs 2021 06:55		 308 Jandarma personeli ihraç edildi
05 Mayıs 2021 00:43
Firari FETÖ hükümlüsü, Adıyaman'da yakalandı
04 Mayıs 2021 21:38		 Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
04 Mayıs 2021 18:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Kovid 19'un yeni belirtisi bulundu12:56 - Türkiye aşılamada dünyada yedinci sırada12:52 - Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı12:47 - Suudi Arabistan hac ibadetini yasaklamayı düşünüyor12:47 - Testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı12:41 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:35 - Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları12:32 - Prof. Özdarendeli: İngiltere mutantıyla ilgili 2 farklı izolatımız var12:27 - Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık dava12:24 - Maske ve dezenfektan gibi ürünler için 42 bin denetim gerçekleştirildi12:16 - 53 yıldır okuduğu gazeteleri arşivliyor12:10 - Dolar gün ortasında ne kadar oldu?
12:08 - Doğu Anadolu'da vaka sayısının en yüksek olduğu il12:04 - Biontech aşısı, eksi 70 dereceden şırıngaya böyle ulaşıyor12:00 - Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor11:58 - CHP'li Gaye Usluer, partisinden istifa etti11:56 - DHBT sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
11:56 - 'Halamın oğlu İçişlerinde genel müdür, bana ceza yazamazsınız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
2021 yılında emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 1
karaca 2
muhavere-i tebabuliye 2
ayyıldız tim 1
tanım girmeyi bilmeyen yazarlar 2
Kerimcan bulunmuş 1
İlginç tişört baskıları 1
Gençlerin klasik müzik hakkındaki düşüncesi 1
kök hücre 2
aşure 2
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam