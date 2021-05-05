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Otomobilde geçen ay en çok bu markalar satıldı

Geçen ay en fazla satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası ise Ford olarak kayıtlara geçti
 05 Mayıs 2021 11:35
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Otomobilde geçen ay en çok bu markalar satıldı

Türkiye'de bu yılın nisan ayında otomobil satışlarında Renault başı çekerken, hafif ticari satışlarında Ford ilk sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, nisan ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 121,6 artarak 48 bin 375, hafif ticari araç satışları yüzde 183,1 artışla 13 bin 113 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında toplam pazarda 96 bin 428 satış yapılmıştı. Böylece, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları adet bazında mart ayına kıyasla geriledi.

Öte yandan, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 5,2, otomobil pazarı yüzde 2,2 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 14,9 azaldı.

- Toplam satışlarda Fiat ilk sırada

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 8 bin 716 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 7 bin 125 adetle Volkswagen (VW) ve 6 bin 674 adetle de Renault takip etti.

Ford, 5 bin 478 satışla dördüncü ve Toyota da 4 bin 542 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Otomobil satışlarında Hyundai ilk 5'e girdi

Nisan ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka ise 6 bin 250 adetle Renault oldu. Bunu, 5 bin 920 adetle Fiat ve 5 bin 759 adetle Volkswagen izledi.

Toyota, 3 bin 600 adetle dördüncü, Hyundai de 2 bin 880 otomobil satışıyla beşinci sırada yar aldı.

- Lüks ve spor otomobil satışları devam etti

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Bu dönemde 4 Bentley, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 3 Aston Martin, 5 Maserati ve 8 Jaguar satışı gerçekleştirildi.

- Hafif ticaride Ford lider

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 4 bin 67 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 2 bin 796 satışla Fiat ve 1.366 satışla da Volkswagen izledi.

Toyota, 942 satışla dördüncü ve Peugeot da 690 satışla beşinci oldu.

- Ocak-nisan döneminde ilk 5 marka

Öte yandan nisan ayı sonu itibarıyla (ocak-nisan dönemi) bakıldığında ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 oldu.

Bu dönemde Fiat, 37 bin 176 adetle ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 28 bin 384 adetle Volkswagen (VW) ve 26 bin 785 adetle de Renault takip etti.

Ford, 25 bin 393 satışla dördüncü ve Toyota da 22 bin 173 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, otomobil satışının lideri 25 bin 243 satışa Fiat, hafif ticarinin lideri de 19 bin 29 adet satışla Ford olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın nisan ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle:

OTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO 99 0099
ASTON MARTIN 33 0033
AUDI 1,0401,040 001,0401,040
BENTLEY 44 0044
BMW 1,3491,349 001,3491,349
CITROEN 1,7201,720 53953902,2592,259
CUPRA 5555 005555
DACIA 2,5002,500 36336302,8632,863
DFSK 22 0022
DS 1515 001515
FERRARI 22 0022
FIAT5,8021185,9202,6181782,7968,4202968,716
FORD2071,2041,4113,978894,0674,1851,2935,478
HONDA2,4371892,626 02,4371892,626
HYUNDAI1,8601,0202,880 1231231,8601,1433,003
ISUZU 0186886186886
IVECO 0 2152150215215
JAGUAR 88 0088
JEEP 203203 00203203
KARSAN 07 7707
KIA 1,9171,917 21221202,1292,129
LAMBORGHINI 11 0011
LAND ROVER 235235 00235235
LEXUS 2323 002323
MASERATI 55 0055
MAZDA 66 0066
MERCEDES-BENZ 1,6731,673 39339302,0662,066
MG 1919 001919
MINI 7777 007777
MITSUBISHI 22722704644640691691
NISSAN 683683 1711710854854
OPEL 2,0102,010 22522502,2352,235
PEUGEOT 1,7581,758 69069002,4482,448
PORSCHE 5353 005353
RENAULT5,9013496,250 4244245,9017736,674
SEAT 1,0151,015 001,0151,015
SKODA 2,2002,200 002,2002,200
SMART 0 0000
SSANGYONG 4949 303007979
SUBARU 6363 006363
SUZUKI 205205 00205205
TOYOTA3,4271733,600 9429423,4271,1154,542
VOLKSWAGEN 5,7595,759 1,3661,36607,1257,125
VOLVO 800800 00800800
TOPLAM:19,63428,74148,3756,6216,49213,11326,25535,23361,488
Anadolu Ajansı
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