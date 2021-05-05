Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Gaziantep'te hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı
|05 Mayıs 2021 11:40
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan E.B'nin, kız kardeşinin Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.B'yi saklandığı evde gözaltına aldı.
Antalya'da komiserlik yaparken 2016'da meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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