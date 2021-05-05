Kabus büyüyor: Marmara'yı salya kapladı
Marmara Denizi'nin dibinde 3 aydır etkili olan deniz salyası, Tekirdağ kıyıları boyunca yüzeye çıkarak denizi kapladı. Giderek denizde artan beyaz tabakalı salya kabusu endişeye neden oluyor
|05 Mayıs 2021 11:53
|+Aa- Yazdır
Marmara Denizi'nde yaklaşık 3 aydan beridir etkili olan deniz salyası, Tekirdağ'da deniz kıyısı boyunca yüzeye çıkarak denizde beyaz tabaka oluşturdu. Uzun süredir denizin dibinde balıkçıların ağlarına takılıp, Marmara Denizi boyunca balık avcılığını engelleyen müsilaj denilen deniz salyası, son bir haftadır yüzeye çıkarak artmaya devam etmesi endişeleri de beraberinde getirdi.
İstanbul'dan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri kıyıları boyunca etkili olan beyaz tabaka, Şarköy'den de Çanakkale kıyılarına kadar uzanıp etkisini sürdürüyor.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kovid 19'un yeni belirtisi bulundu
05 Mayıs 2021 13:02
|Testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı
05 Mayıs 2021 12:47
|Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
05 Mayıs 2021 12:35
|53 yıldır okuduğu gazeteleri arşivliyor
05 Mayıs 2021 12:16
|Doğu Anadolu'da vaka sayısının en yüksek olduğu il
05 Mayıs 2021 12:08
|'Halamın oğlu İçişlerinde genel müdür, bana ceza yazamazsınız'
05 Mayıs 2021 11:56
|Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu Öksüz vefat etti
05 Mayıs 2021 11:33
|Aşı karşıtlarına cevap: Duş almaktan, yemek yemekten bile güvenli
05 Mayıs 2021 09:40
|Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yağış bekleniyor
05 Mayıs 2021 08:00
|Haber spikeri Teoman Alili koronaya yenildi
05 Mayıs 2021 07:52