53 yıldır okuduğu gazeteleri arşivliyor

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Çaylar köyünde yaşayan 4 çocuk babası Uzunboylu, her gün alıp okuduğu gazeteleri özenle saklıyor.

Binlerce gazeteden arşiv oluşturan Uzunboylu, zaman zaman yıllar öncesine ait gazeteleri okuyarak anılarını tazeliyor.

Uzunboylu, gazetecilere, 1968'den bu yana her gün haberleri okuyarak ülkenin sorunları ve gündeminden uzak kalmadığını söyledi.

Gazete okumaktan büyük keyif aldığını anlatan Uzunboylu, şöyle konuştu:

"O zamanlar Varto'da gazete satılmıyordu, ben de gazetelerimi Muş'tan temin ediyordum. 53 yıldır gazete ve dergi biriktiriyorum. Okuyorum ve bugüne kadar hiç ara vermedim. Bende olan arşiv hiçbir yerde yok. Herkes gelip burada siyasi konuları, kazaları araştırıp buluyor. Evimin 30 metrekarelik bir odasını sadece gazete ve dergi arşivi için kullanıyorum. Arşivimde 500 bine yakın gazete ve dergi var."