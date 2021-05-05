'Halamın oğlu İçişlerinde genel müdür, bana ceza yazamazsınız'

Antalya'daki olay, Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yaşandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bulvarda pandemi nedeni ile alınan tam kapanmadan muaf sürücüleri denetlemek için uygulama noktası oluşturdu.

Ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak izin belgelerini, turistlerin ise yerleşik mi yoksa seyahat amacı ile mi geldiği kontrol edildi.

Kontrol noktasına gelen ticari taksiyi durduran ekipler, yolcu olarak seyahat eden Mehmet E. ve yanında bulunan arkadaşına muafiyet belgesinin olup olmadığını sordu. 2 kişi sokağa çıkma izin belgelerinin olmadığını belirterek, Ankara'ya gitmek üzere otogara gittiklerini ve kendilerine ceza kesilemeyeceğini söyledi.

Yapılan incelemede şahısların biletlerinin de olmadığı görüldü. Polis ekipleri, şahısları ticari taksiden indirerek ceza makbuzu düzenlemek için polis otosunun yanına götürdü.

"Ben ceza kabul etmiyorum"

Burada kendisine ceza yazılacağını öğrenen ve polis ekiplerine direnen Mehmet E., "Sizi İçişleri Bakanlığına kadar şikayet edeceğim. Halamın oğlu orada genel müdür. Yaptığınız ayıp bir şeydir. Ben Antalya'da ikamet etmiyorum. Benim burada evim yok. Evim yok abi?Ben nereye çıkacağım? Ben de kaldırım üzerinde yatarım. Ben size 50 kere mi kimlik vereceğim. Benim kimliğimi kontrol ettiler. Biz zaten mağdur olduk, bize neden ceza yazılıyor. Bu neyin cezası? Bizim kalacak yerimiz yok. Ben neden itiraz için idareye gideceğim? Ben ceza kabul etmiyorum. Neden kabul edeyim? Ben bir de idare mahkemesi ile mi uğraşacağım. Abi bana ceza yazamazlar" dedi.

Altı bin 300 liralık ceza makbuzu düzenledi

Ekipler ise, vatandaştan sakin olmasını ve sesini yükseltmemesini istedi. Her iki şahsa kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL ceza makbuzu düzenledi.

Mehmet E. kendisini görüntüleyen gazeteciye ise durumunu şöyle anlattı:

"Biz buraya çalışmaya geldik. Bize e-Devlet üzerinden belge almamızı söylüyorlar, oradan da alamıyoruz. Biz buraya bir restoranın tadilatı için geldik. Anlaşamadık. Şimdi geri gidiyoruz."

Ekiplere bir süre daha itiraz eden şahıslar için bu kez durumlarının anlatıldığı bir tutanak tutuldu. Şahıslar tutulan tutanağın ardından kalacak yeri olmadığı için Antalya Büyükşehir Belediyesinin erkek sığınma evine götürülmek üzere polis otosuna bindirildi.