Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

ERDOĞDU: ERDOĞAN'I YARGILATACAĞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılatacağını söyleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım." ifadelerini kullanmıştı.