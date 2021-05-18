Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
|18 Mayıs 2021 10:05
|+Aa- Yazdır
Bilindiği üzere, devlet memurlarına uygulanacak "Uyarma", "Kınama", "Aylıktan Kesme" "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" ile "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası"na dair düzenlemeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer almaktadır. Bununla birlikte, disiplin cezalarının ve soruşturma usullerine dair diğer hususlar ise ilgili Kanunun 126 ila 145 nci maddelerinde belirtilmiştir.
Diğer taraftan, ilgili Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca Disiplin kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususları düzenleyen, "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılarak, "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" 29 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya girmiştir.
Mezkür Yönetmeliğin, yöneticilerle birlikte her düzeydeki kamu çalışanlarını ilgilendirmesi bakımından, açık ve anlaşılabilir hususlarını disiplin cezası düzeyinde tablolar halinde izah etmeye çalıştık. Yeni yönetmelikle ilgili olarak önemli hususları ilerleyen günlerde farklı haberlerle gündeme getirmeye devam edeceğiz.
UYARMA cezası hakkında hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
KINAMA cezası hakkında hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
AYLIKTAN KESME cezası hakkında hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası hakkında hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası hakkında hazırlanan tabloya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kamu kurumları, ek madde 8 iznini nereden alacak?
17 Mayıs 2021 00:05
|İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
15 Mayıs 2021 10:05
|Belediye şirketindeki görevden kaynaklı soruşturmalar nasıl yürütülür?
15 Mayıs 2021 00:05
|Danıştay'dan adli ve idari soruşturma işlemleri için önemli karar!
14 Mayıs 2021 00:05
|Ticaret Bakanlığında eşi özelde çalışanların eş durumu tayinleri zorlaştırıldı
11 Mayıs 2021 23:33
|73 sayılı CBK sonrasında, OHAL ve disiplin bildirimleri hangi kamu kurumuna yapılacak?
11 Mayıs 2021 10:04
|Öğretim elemanı alım jürilerinde 'görev alanı' karmaşası!
09 Mayıs 2021 14:48
|MEB unvan değişikliği sınavında skandal sonuç! Başarı oranı binde 7
07 Mayıs 2021 14:20
|Ticaret Bakanlığı mazeret tayin başvurularını toplamadı
06 Mayıs 2021 16:06
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, objektif kıstaslara göre değiştirme yapmalı
06 Mayıs 2021 14:05