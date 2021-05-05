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Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3.164 liradan satılıyor
 05 Mayıs 2021 12:41
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Çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.164,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 479,00479,20476,80477,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.157,003.178,003.143,003.164,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 437,00442,00435,00439,00
Lira(Tam) Ziynet 3.085,003.105,003.071,003.091,00
Yarım Ziynet 1.543,001.553,001.536,001.546,00
Çeyrek Ziynet 772,00777,00768,00773,00
Anadolu Ajansı
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