Çeyrek altın ne kadar oldu?

'KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER TÜM TÜRKİYE'YE ZEHİR YAYIYOR' Greenpeace Akdeniz’in hazırladığı hava kirliliği modellemesi, kömürlü termik santrallerin sadece bulundukları şehirler için değil, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de nasıl bir sağlık sorunu oluşturduğunu ortaya koydu.