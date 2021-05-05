Suudi Arabistan hac ibadetini yasaklamayı düşünüyor
İngiliz haber ajansı Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Covid-19'un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti.
|05 Mayıs 2021 12:47
|+Aa- Yazdır
İngiliz haber ajansı Reuters, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, diğer ülkelerden gelecek hacı adaylarına Covid-19'un yayılması riskinden dolayı hac ibadetini yasaklamayı planladığını belirtti.
Haberde, Suudi Arabistan, Covid-19 vakalarının küresel olarak artması ve yeni varyantların ortaya çıkması konusunda endişelerin artması nedeniyle, diğer ülkelerden gelen hacı adaylarını kabul etmemeyi planladığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kadınlar koronaya karşı daha korumalı
05 Mayıs 2021 06:49
|Trump, kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu
05 Mayıs 2021 06:38
|BioNTech'ten hisse rekoru! 18 ay içerisinde tam 14 kat arttı
04 Mayıs 2021 23:05
|BioNTech CEO'su Şahin: Aşının yeni bir versiyonu geliştiriliyor
04 Mayıs 2021 17:10
|Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için Avrupa'dan yeni adım
04 Mayıs 2021 13:26
|Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
04 Mayıs 2021 07:50
|'Son 2 haftadaki vaka sayısı salgının ilk 6 ayından daha fazla'
03 Mayıs 2021 20:21
|BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı
03 Mayıs 2021 16:05
|AB Komisyonu'ndan iki doz aşı yaptıranlara kısıtlamaları kaldırın tavsiyesi
03 Mayıs 2021 12:58
|Yeni Araştırma: Vaka sayısı mevsimsel mi?
03 Mayıs 2021 12:17