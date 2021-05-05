Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı
|05 Mayıs 2021 12:52
|+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Anna Hallberg arasında Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.
Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkiler ele alındı.
Toplantıda yen itip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği ve ortak projeler konuları da görüşüldü.
Ülkeler arasında sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri, yenilenebilir enerji, kadın girişimciliği gibi pek çok farklı alana ilişkin başlıklarda toplantıda değerlendirilen konular arasında yer aldı.
Öte yandan, JETCO mekanizması eş başkanları Muş ile Hallberg, toplantı kapsamında Türkiye ve İsveç'in özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi adına fikir alışverişinde bulundular.
İsveç ile ticaret hacmini, dengeli bir biçimde artırarak 5 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefi doğrultusunda, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından iki ülkenin hem resmi hem de özel sektörü arasında diyaloğun geliştirilmesine imkan tanıyan görüşmelerin somut çıktısı olarak Bakan Muş ve Hallberg tarafından JETCO Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.
- İsveç ile ticari ilişkiler
Geçen yıl salgın koşullarına rağmen, İsveç ile ticaret hacmi, 2019 yılına göre artış göstererek 3,1 milyar dolar oldu.
İsveç'te bugüne kadar 4 müteahhitlik projesi üstlenilirken, bu projelerin bedeli 171 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'nin, 2002-2021 döneminde İsveç'teki yatırımları 156 milyon dolar değerine ulaşırken, bu dönemde İsveç'ten Türkiye'ye toplam 385 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi.
İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Sayın Anna Hallbergin katılımıyla Türkiye-İsveç I. Dönem JETCO Toplantısını gerçekleştirdik.Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 5, 2021
Toplantımızın, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yapıcı bir diyalog yoluyla derinleşmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. pic.twitter.com/PnNruP52Mz
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık dava
05 Mayıs 2021 12:27
|CHP'li Gaye Usluer, partisinden istifa etti
05 Mayıs 2021 11:58
|Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ifşa oldu
05 Mayıs 2021 09:51
|Bakan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı: Kilolarımdan muzdaribim
05 Mayıs 2021 09:44
|Mısır ile adım adım normalleşme: Türk heyet Kahire'ye gidiyor
05 Mayıs 2021 09:27
|Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
05 Mayıs 2021 08:47
|Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İttifak derse olurum
05 Mayıs 2021 08:30
|Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
05 Mayıs 2021 03:47
|Mısır: Türk heyetiyle Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
05 Mayıs 2021 03:41
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Erdoğdu'nun sözlerine tepki
05 Mayıs 2021 03:40