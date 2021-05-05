1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Anna Hallberg'in başkanlık ettiği JETCO Birinci Dönem Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları başta olmak üzere AB ile olan ilişkiler ele alındı
 05 Mayıs 2021 12:52
+Aa- Yazdır
Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve İsveç Dış Ticaret ve Nordik İlişkiler Bakanı Anna Hallberg arasında Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

Videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konuları başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkiler ele alındı.

Toplantıda yen itip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği ve ortak projeler konuları da görüşüldü.

Ülkeler arasında sanayi ve teknoloji alanındaki iş birlikleri, yenilenebilir enerji, kadın girişimciliği gibi pek çok farklı alana ilişkin başlıklarda toplantıda değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Öte yandan, JETCO mekanizması eş başkanları Muş ile Hallberg, toplantı kapsamında Türkiye ve İsveç'in özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi adına fikir alışverişinde bulundular.

İsveç ile ticaret hacmini, dengeli bir biçimde artırarak 5 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefi doğrultusunda, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından iki ülkenin hem resmi hem de özel sektörü arasında diyaloğun geliştirilmesine imkan tanıyan görüşmelerin somut çıktısı olarak Bakan Muş ve Hallberg tarafından JETCO Birinci Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.

- İsveç ile ticari ilişkiler

Geçen yıl salgın koşullarına rağmen, İsveç ile ticaret hacmi, 2019 yılına göre artış göstererek 3,1 milyar dolar oldu.

İsveç'te bugüne kadar 4 müteahhitlik projesi üstlenilirken, bu projelerin bedeli 171 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin, 2002-2021 döneminde İsveç'teki yatırımları 156 milyon dolar değerine ulaşırken, bu dönemde İsveç'ten Türkiye'ye toplam 385 milyon dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık dava
05 Mayıs 2021 12:27		 CHP'li Gaye Usluer, partisinden istifa etti
05 Mayıs 2021 11:58
Muharrem İnce'nin partisi Memleket Hareketi'nin logosu ifşa oldu
05 Mayıs 2021 09:51		 Bakan Varank, gençlerin sorularını yanıtladı: Kilolarımdan muzdaribim
05 Mayıs 2021 09:44
Mısır ile adım adım normalleşme: Türk heyet Kahire'ye gidiyor
05 Mayıs 2021 09:27		 Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
05 Mayıs 2021 08:47
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: İttifak derse olurum
05 Mayıs 2021 08:30		 Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
05 Mayıs 2021 03:47
Mısır: Türk heyetiyle Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
05 Mayıs 2021 03:41		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Erdoğdu'nun sözlerine tepki
05 Mayıs 2021 03:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - 50 yıllı evli kalan çiftler mutluluğunu bakın nasıl açıkladı13:02 - Kovid 19'un yeni belirtisi bulundu12:56 - Türkiye aşılamada dünyada yedinci sırada12:52 - Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı12:47 - Suudi Arabistan hac ibadetini yasaklamayı düşünüyor12:47 - Testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı
12:41 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:35 - Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları12:32 - Prof. Özdarendeli: İngiltere mutantıyla ilgili 2 farklı izolatımız var12:27 - Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık dava12:24 - Maske ve dezenfektan gibi ürünler için 42 bin denetim gerçekleştirildi12:16 - 53 yıldır okuduğu gazeteleri arşivliyor
12:10 - Dolar gün ortasında ne kadar oldu?12:08 - Doğu Anadolu'da vaka sayısının en yüksek olduğu il12:04 - Biontech aşısı, eksi 70 dereceden şırıngaya böyle ulaşıyor12:00 - Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor11:58 - CHP'li Gaye Usluer, partisinden istifa etti
11:56 - DHBT sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
2021 yılında emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvuru tarihleri belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su lekesi 2
toplu taşıma araçlarında kitap okumak 4
kadınların ayakkabı hastalığı 2
Sürekli siyaset konuşan insan 5
yazmaya ara vermek 2
Kanalıma hoşgeldiniz 3
mizah dergileri 1
yargısız infaz 2
ertan özyiğit 1
Gates çifti boşanıyormuş 2
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam