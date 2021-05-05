Adıyaman'da 27 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 27 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|05 Mayıs 2021 13:37
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