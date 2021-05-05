Uzman Çavuş'un darp olayında Başsavcılık: Herhangi bir kemik kırığı yok
|05 Mayıs 2021 13:38
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Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Karlıova'da uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, tarafların karşı tarafın kendisini yaraladığını iddia ederek şikayetçi olduğu, adli raporlarında vücutlarında herhangi bir kemik kırığı olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıklarının tespit edildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Mayıs'ta R.Ö. ile uzman çavuş F.K. arasında kasten yaralama ve tehdit olayıyla ilgili bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine 2 Mayıs'ta derhal soruşturma işlemlerine başlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Taraflar alınan beyanlarında karşı tarafın kendisini yaraladığını iddia ederek şikayetçi olmuş, alınan adli raporlarında vücutlarında herhangi bir kemik kırığı olmadığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları tespit edilmiştir. Şüpheli F.K. hakkında, 6284 sayılı kanunun 5/1-a, c, d ve ğ maddeleri kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirler uygulanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kadını darbettiği iddiasıyla uzman çavuş F.K. gözaltına alınmıştı.
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