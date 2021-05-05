1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzman Çavuş'un darp olayında Başsavcılık: Herhangi bir kemik kırığı yok

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı:- "Taraflar beyanlarında karşı tarafın kendisini yaraladığını iddia ederek şikayetçi olmuş, alınan adli raporlarında vücutlarında herhangi bir kemik kırığı olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları tespit edilmiştir"
 05 Mayıs 2021 13:38
+Aa- Yazdır
Uzman Çavuş'un darp olayında Başsavcılık: Herhangi bir kemik kırığı yok

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Karlıova'da uzman çavuşun bir kadını darbettiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, tarafların karşı tarafın kendisini yaraladığını iddia ederek şikayetçi olduğu, adli raporlarında vücutlarında herhangi bir kemik kırığı olmadığı, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2 Mayıs'ta R.Ö. ile uzman çavuş F.K. arasında kasten yaralama ve tehdit olayıyla ilgili bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin duyulduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın öğrenilmesi üzerine 2 Mayıs'ta derhal soruşturma işlemlerine başlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taraflar alınan beyanlarında karşı tarafın kendisini yaraladığını iddia ederek şikayetçi olmuş, alınan adli raporlarında vücutlarında herhangi bir kemik kırığı olmadığı ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları tespit edilmiştir. Şüpheli F.K. hakkında, 6284 sayılı kanunun 5/1-a, c, d ve ğ maddeleri kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirler uygulanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kadını darbettiği iddiasıyla uzman çavuş F.K. gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
05 Mayıs 2021 14:13		 Kayseri'de oğlunu öldüren kişi tutuklandı
05 Mayıs 2021 14:01
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
05 Mayıs 2021 13:17		 Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
05 Mayıs 2021 10:52
Çiftçinin yanlışlıkla oynattığı taş iki ülke sınırını değiştirdi
05 Mayıs 2021 10:40		 Nefes kesen rehine operasyonu: Polis sahte para ile kandırdı
05 Mayıs 2021 09:00
Oyuncu adayına, ajansın kast direktöründen cinsel saldırı
05 Mayıs 2021 08:21		 Firari mi rehine mi? Kripto para vurgununda düğümü çözecek görüşme
05 Mayıs 2021 08:10
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
05 Mayıs 2021 08:06		 Aydın'da işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 14 yaralı
04 Mayıs 2021 21:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:31 - CHP'li Erdoğdu'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıldı14:30 - Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi14:27 - İzmir'de zeminde çatlaklar görülen mahalledeki 5 ev daha boşaltıldı14:13 - Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü14:07 - Memurun 'kastı yoksa' mal bildirimi vermemekten dolayı ceza verilemez14:04 - Havasını almadan düdüklüyü açmaya çalışmıştı...Kimse benim gibi yapmasın
14:02 - 'Üniversitelerimiz eğitim fırsatlarından eşit ve adil yararlanmayı sağlıyor'14:01 - Kayseri'de oğlunu öldüren kişi tutuklandı13:56 - Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları13:50 - Küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi13:42 - Bakan Gül: Noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışılıyor13:38 - Uzman Çavuş'un darp olayında Başsavcılık: Herhangi bir kemik kırığı yok
13:37 - Adıyaman'da 27 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:35 - Muharrem İnce öncülüğünde Memleket Hareketi'ne katılımlar sürüyor13:28 - Bakanlık, İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi13:17 - Markete torunuyla gitti, ceza kesildi13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Uludağ Üniversitesi patent performansıyla üniversiteler arasında ilk 10'a girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yararlanamamak 1
aynı maskeyi günlerce kullanmak 3
jalepone 2
Corona olmak orucu bozar mı? 1
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 2
toplu taşıma araçlarında kitap okumak 4
mor oje 1
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 4
mizah dergileri 1
öjenizm 2
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam