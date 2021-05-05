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Bakan Gül: Noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışılıyor

"Noterlerin yapabileceği işler açısından, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemlerin verilmesi de dahil gündemimizde olanlar arasında. Gayrimenkul satışlarının da noterlerde yapılması önem verdiğimiz bir konu"
 05 Mayıs 2021 13:42
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Bakan Gül: Noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışılıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışıldığını, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemler ile gayrimenkul satışlarının gündemde olan konular arasında yer aldığını belirtti.

Gül, 5 Mayıs Türkiye Noterler Günü dolayısıyla Ankara 54. Noterini ziyaret etti.

Burada Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Gül ve Ankara 54. Noteri Handan Baykam'la görüşen Bakan Gül, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Türkiye Noterler Günü'nü kutlayan Bakan Gül, noterliklerin adalet hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu, buradaki hizmetlerinin, Kovid-19 salgınına rağmen büyük özveriyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçildiğini anımsatan Bakan Abdulhamit Gül, bunun, mali risklerden kurtulmayı sağladığını, böylece suistimallerin de önlendiğini bildirdi.

Nöbetçi noterlik hizmetinin vatandaşlara kolaylık sağladığını anlatan Gül, bu uygulamanın, hafta sonu ekonomisiyle ilgili önemli bir imkan sunduğunu söyledi.

- "Noter yardımcılığı getirilecek"

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki işlemlerin anında görülmesi, ülke içinde farklı noterlikler arasında ağların oluşturulması vatandaşlarımıza yönelik sunduğumuz hizmetler ve kolaylıklar. Şimdi noterliklerle ilgili işlemleri daha da artırıcı kalemleri çalışıyoruz. Noterlerin yapabileceği işler açısından, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemlerin verilmesi de dahil gündemimizde olanlar arasında. Gayrimenkul satışlarının noterlerde yapılması önem verdiğimiz bir konu."

Noterlik Kanunu'nun geliştirileceğini dile getiren Gül, noterlik sınavının ve noter yardımcılığının getirilmesi gibi çalışmaları hayata geçireceklerini aktardı. Bakan Gül, özveriyle çalışarak, hukuka olan güveni artırdıkları için noterlik personellerine teşekkür etti.

- "Güvenli ödeme sistemi dolandırıcılıkların önüne geçti"

Ankara 54. Noteri Handan Baykam ise Kovid-19 salgını kapsamında belirlenen tedbirlere uyularak, vatandaşlara hizmet vermeyi sürdüklerini söyledi.

Kredi kartıyla ödeme yapılabilmesinin noterliklerdeki işlemler açısından önemli bir adım olduğuna işaret eden Baykam, güvenli ödeme sisteminin de dolandırıcılıkların önüne geçtiğini anlattı.

Noterliklerdeki yeni uygulamalar için Adalet Bakanı Gül'e teşekkür eden Baykam, Noterlik Kanunu, gayrimenkullerin devri ve tespit işlemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Handan Baykam, günün anısına Adalet Bakanı Gül'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beyoğlu 6. Noterliğinde yaptırdığı vasiyetnamesini hediye etti.

Adalet Bakanı Gül de Ankara 54. Noteri personeline gül verdi.
Anadolu Ajansı
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