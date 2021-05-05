1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi

Üremek için yazın Silivri sahiline gelen, nesli tükenme tehlikesi altındaki çok sayıda kuş, falezlerden taş parçalarının düşmesini engellemek amacıyla İBB tarafından konulan çelik ağlara takılarak, telef oldu- Bazı çevre örgütlerinin tepkisinin ardından bölgeye giden ekipler, yuvaların üzerine denk gelen bölümdeki çelik ağı, kuşların girip çıkabilecekleri şekilde kesti-
 05 Mayıs 2021 13:50
+Aa- Yazdır
Küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi

Silivri sahilindeki falezlere gerilmesinin ardından küçük kerkenez kuşlarına zarar verdiği anlaşılan çelik ağın yuvaların üzerine denk gelen bölümü, bazı çevre derneklerinin girişimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kesildi.

Kışı Afrika'da geçirip yazın üremek için Silivri'ye gelen kuşlar, falezlerden taş parçalarının düşmesini engellemek amacıyla İBB tarafından konulan çelik ağlarla karşılaştı. Çok sayıda küçük kerkenez kuşu, ağlar arasına sıkışarak telef oldu. Durumun anlaşılması üzerine, Silivri Çevre Derneğinin girişimleriyle yuvaların bulunduğu noktaların üzerine çeşitli delikler açılsa da sorun tam olarak çözülemedi.

Çevre örgütlerinin tepkisi üzerine İBB ekipleri bölgede bazı incelemeler yaptı. Geçici çözüm için ilk etapta yuvaların olduğu bölümün üzerindeki ağ, kesilerek çıkarıldı. Ekipler, kalıcı çözüm üretebilmek için çalışmaların süreceğini bildirdi.

- "Bir nevi kuş cezaevi yapıldı Silivri'ye"

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan sağlığını korumak üzere yapılan uygulamayı gördüklerinde buradaki yaban hayatı konusunda ekipleri uyardıklarını söyledi.

İlk etapta ağ üzerinde deliklerin açılmasını önerdiklerini, ancak kuş gözlemcilerinin bunun bir çözüm olmayacağını kendilerine ilettiğini dile getiren Korsan, "Yapılacak bir istinat duvarı sayesinde düşen kayalar arada kalacağı için sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyorum. Teknik uzmanlar da bu konuda fikir üretebilirler. Şu anda bu haliyle bir kuş kafesi yaptık, bir nevi kuş cezaevi yapıldı Silivri'ye. Bir cezaevimiz vardı, şimdi bir de kuş cezaevimiz oldu. İBB ekipleri de çözüm üretmeye çalışıyorlar. Uzlaşacağımız bir çözüm üretebilirsek herhalde kuşlar özgür kalacaklar. Kerkenezler kazanmış olacak." dedi.

- "Delik açmak yeterli olmaz"

Çözüm için İBB ile çeşitli görüşmeler yapan Biyoçeşitlilik Çalışmaları Derneği Yırtıcı Kuş Araştırmaları Koordinatörü Tora Benzeyen de Silivri'deki falezlerin üzerinin yaklaşık 10 yıldır parça parça kapatıldığını söyledi.

İBB'nin çalışmasıyla falezlerin tamamının üzerinin örtüldüğünü ifade eden Benzeyen, buranın küçük kerkenez kuşları için önemli bir üreme alanı olduğunu belirtti.

Çelik ağ üzerinde deliklerin açılmasının da yeterli olmadığını anlatan Benzeyen, şöyle devam etti:

"Hayvanlara belli noktadan gir-çık demenin mümkünatı yok. Kuşlar yine başka noktadan girmeye çalışıyor, bu da ciddi yaralanma ve ölümlere sebep oluyor. Bu tür, dünya çapında da tehlike altında bir tür. Türkiye'de üreme alanı oldukça az. İstanbul gibi bir yerde ise neredeyse tek üreme alanı burası. Şu anda talebimiz, çelik ağ üzerindeki delikleri büyütmek değil, tamamen kaldırmak. İBB ile şu anda iletişim halindeyiz ama sorun çok ani ve hızlı çözüm gerektiriyor. Çünkü şu anda küçük kerkenezler için tam üreme dönemi başındayız. Gelen bireyler yuva kurma telaşındalar. Bildiğimiz kadarıyla aktif yuva, yumurta yok. Sorun, birkaç gün içinde çözülmezse önümüzdeki haftalarda daha büyük hale gelebilir. Kuluçka dönemi başlayabilir, yavrular yetişemeyebilir, bu dönemde üreyen bireyleri kaybedebiliriz."

Tora Benzeyen, 10 yıl önce bölgede 50 çift küçük kerkenez kuşu varken bugün sayının 2-3'e düştüğünü anlattı.

Tel örgülerle karşılaşan kuşların üremekten vazgeçtiklerini dile getiren Benzeyen, "İstanbul'da bildiğimiz tek üreme kolonisi burasıydı. Böyle bir mekan başlı başına bir cennet gibiydi bu kuşlar için. Zaten büyük bir kayıp yaşanmış, biz de bu kuşları tamamen kaybedeceğiz. Burasının uygun alan olmadığını öğrenince rotalarını değiştirecekler. Bunun geçmişte çok örneği var." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de zeminde çatlaklar görülen mahalledeki 5 ev daha boşaltıldı
05 Mayıs 2021 14:27		 Adıyaman'da 27 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
05 Mayıs 2021 13:37
Bakanlık, İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi
05 Mayıs 2021 13:28		 Türkiye aşılamada dünyada yedinci sırada
05 Mayıs 2021 12:56
Maske ve dezenfektan gibi ürünler için 42 bin denetim gerçekleştirildi
05 Mayıs 2021 12:24		 Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor
05 Mayıs 2021 12:00
Sosyal destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
05 Mayıs 2021 10:33		 Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
05 Mayıs 2021 08:40
Pandemi desteğine rekor başvuru: 3.2 milyara ulaştı
05 Mayıs 2021 08:14		 7 soruda vatandaşın itiraz ettiği market yasakları
05 Mayıs 2021 07:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:31 - CHP'li Erdoğdu'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıldı14:30 - Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi14:27 - İzmir'de zeminde çatlaklar görülen mahalledeki 5 ev daha boşaltıldı14:13 - Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü14:07 - Memurun 'kastı yoksa' mal bildirimi vermemekten dolayı ceza verilemez14:04 - Havasını almadan düdüklüyü açmaya çalışmıştı...Kimse benim gibi yapmasın
14:02 - 'Üniversitelerimiz eğitim fırsatlarından eşit ve adil yararlanmayı sağlıyor'14:01 - Kayseri'de oğlunu öldüren kişi tutuklandı13:56 - Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları13:50 - Küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi13:42 - Bakan Gül: Noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışılıyor13:38 - Uzman Çavuş'un darp olayında Başsavcılık: Herhangi bir kemik kırığı yok
13:37 - Adıyaman'da 27 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:35 - Muharrem İnce öncülüğünde Memleket Hareketi'ne katılımlar sürüyor13:28 - Bakanlık, İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi13:17 - Markete torunuyla gitti, ceza kesildi13:12 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Uludağ Üniversitesi patent performansıyla üniversiteler arasında ilk 10'a girdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Erdoğan, Mehmet Boynukalın'ın 'pamuk' göndermesini duyunca yüzünü buruşturdu
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fonograf 1
Kanalıma hoşgeldiniz 3
parker 2
yazmaya ara vermek 2
su lekesi 2
kan taşı 2
deepfake 2
sevgili okur 1
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 4
hıdırellez 2
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam