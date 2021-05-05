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Kayseri'de oğlunu öldüren kişi tutuklandı
Kayseri'de tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren kişi tutuklandı.
|05 Mayıs 2021 14:01
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Danişmentgazi Mahallesi Beşikli Sokak'taki evlerinde oğlu B.Y'yi (21) dün av tüfeğiyle vurarak öldüren C.Y'nin (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
C.Y, tartıştığı oğlu B.Y'yi öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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