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Havasını almadan düdüklüyü açmaya çalışmıştı...Kimse benim gibi yapmasın

Erzurum'da çorba pişirdiği düdüklü tencereyi içindeki havanın çıkmasını beklemeden açmaya çalışırken meydana gelen patlamada vücudunun çeşitli yerleri yanan lise öğrencisi Semanur Gültekin, "Düdüklü tencerede yemek pişirdikten sonra bekleyip suyun önüne tutun. Kimse benim gibi yapmasın."dedi.
 05 Mayıs 2021 14:04
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Havasını almadan düdüklüyü açmaya çalışmıştı...Kimse benim gibi yapmasın

Karayazı ilçesinin Abdurrahman Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki lise öğrencisi Gültekin, 24 Nisan Pazartesi günü düdüklü tencerede iftara hazırlanan çorbayı kontrol etmek için mutfağa gitti.

Tencereyi ocaktan alıp yere koyduktan sonra açmaya çalışırken tencerenin patlamasıyla Gültekin'in el bilekleri, bacakları ve karnında 2 ve 3. derece yanıklar oluştu.

Horasan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen Gültekin'in tedavisi sürüyor.

Semanur Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar yemeği hazırlayan ablasına yardım için mutfağa gittiğini söyledi.

Çorba pişirdikleri düdüklü tencerenin kapağını açmak isterken patlamanın yaşandığını anlatan Gültekin, "Düdüklüyü ocaktan alıp yere bıraktım. Havası çıkmıyordu, muhtemelen mercimek tıkamıştı. Kapağını açmaya çalışırken birden bomba gibi patladı. Sonra soğuk suyla yanan yerlerime müdahale ettik." ifadelerini kullandı.

Gültekin, patlamada, bacakları, karnı ve bileklerinin yandığını belirterek, olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirdi.

Düdüklü tencereyle yemek yapanların daha dikkatli olmasını isteyen Gültekin, "Bir daha düdüklü tencereye dokunmam ve kullanmam. Düdüklü tencerede yemek pişirdikten sonra bekleyip suyun önüne tutun. Kimse benim gibi yapmasın." diye konuştu.

Gültekin, Yanık Tedavi Merkezindeki imkanların çok iyi olduğunu ve doktorlar ile personelin kendileriyle çok ilgilendiklerini aktardı.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece derin yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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