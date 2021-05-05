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Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 05 Mayıs 2021 14:30
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Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu, FETÖ içerisinde sohbet ablalarının oluşturduğu istişare heyetini yöneten kişi olduğu ve son olarak "mahrem imam" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirterek, N.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık N.Ö. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım bulunmamaktadır. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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