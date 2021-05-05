CHP'li Erdoğdu'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıldı
|05 Mayıs 2021 14:31
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayet üzerine, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın dilekçesinde, Erdoğdu'nun sosyal medya paylaşımlarının, ifade özgürlüğünün sınırlarını aşan, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğu belirtilmişti.
NE OLMUŞTU?
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, kendisi hakkındaki iddialara tepki göstermiş, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etiketleyerek "sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.
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