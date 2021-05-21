İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı uzman kadrosuna atanırsa mali hakları ne olur?

Soru: 1- İl Özel İdaresinde çalışırken 2 yıl görev yapmış bir Genel Sekreter Yardımcısı Uzman kadrosuna atanırsa makam ve temsil tazminatı almaya devam eder mi?

2- İl Özel İdaresinde asıl unvanı Mühendis olup genel sekreter yardımcılığı görevi yapan kişi uzman kadrosuna atanırsa mühendisin almış olduğu Özel ve Ek Ödeme tazminatlarını mı alır?

Cevap: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesinin 4. fıkrasında, "Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık bağımsız daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar; diğer illerde ise genel sekreter kadrosuna atananlar genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık bağımsız daire başkanları, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar ise genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanırlar. Genel sekreter olarak atananların bu görevde geçen süreleri mesleki kıdemlerinde geçmiş sayılır." hükümleri yer almaktadır.

Büyükşehir statüsündeki illerde il özel idareleri kaldırıldığından yukarıdaki hükmün uygulanmasında il özel idaresi genel sekreterleri için 657 sayılı Kanuna ekli cetvellerde daire başkanları için belirlenen 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı ve 2008/13684 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar gereği 8000 görev tazminatı gösterge rakamı esas alınmaktadır. Diğer taraftan genel sekreter yardımcılarının maaşları bakanlık daire başkanları gibi 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10. maddesi kapsamında ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak hesaplanmamaktadır. Bu hususa 161 Seri Numaraları Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin B/1 maddesinde yer verilmiş olup, genel sekreter yardımcısı maaş hesabında memur maaş unsurlarının dikkate alınması gerekmektedir. Buna göre ilgili personel % 200 oranında özel hizmet tazminatı ile daire başkanı için belirlenen zam puanlarından ve % 185 oranında ek ödemeden yararlanacaktır.

657 sayılı Kanunun 43/B maddesinin üçüncü paragrafında, "Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca genel sekreter yardımcısı kadrosundan alınarak 1. dereceli uzman unvanlı kadroya atanan kişi 3600 ek göstergeden yararlanmaya devam edecektir.

657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7. sırasında bakanlık daire başkanı için 2000 makam tazminatı göstergesi belirlenmiş, Cetvelin 10/a sırasında ise "5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin 'B' bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar"a da 2000 gösterge rakamı esas alınarak makam tazminatı ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre il özel idaresi genel sekreter yardımcısı kadrosunda asaleten en az 6 ay görev yaptıktan sonra 1. dereceli uzman kadrosuna atanan memur 2000 makam tazminatı göstergesinden yararlanacaktır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9. maddesinde düzenlenen ek ödeme ile 657 sayılı Kanunun 152. maddesi kapsamında belirlenen özel hizmet tazminatı oranlarından yararlanmada memurun kadro unvanı esas alınmaktadır. Genel sekreter yardımcsı kadrosundaki kişi bu unvan için belirlenmiş oranlardan, uzman kadrosundaki kişi ise uzman için belirlenmiş oranlardan yararlanmaktadır.

Sonuç olarak iki yıl süreyle asaleten görev yapmış olduğu il özel idaresi genel sekreter yardımcılığı görevinden alınarak 1. dereceli uzman kadrosuna atanan personelin;

- Uzman unvanı için belirlenen 2200 rakamı değil, 43/B maddesi hükmü gereğince 3600 ek gösterge rakamından,

- IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 10/a sırası gereği 2000 makam tazminatından ve makam tazminatına bağlı olarak 8000 görev tazminatı gösterge rakamından,

- Uzman unvanı için belirlenen özel hizmet tazminatı ile ek ödeme oranından,

yararlanacağını değerlendirmekteyiz.