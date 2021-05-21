Tekniker, başmühendislik görevini yürütebilir mi?

Soru: Şu an bir kamu kurumunda mühendis olarak çalışıyorum. Çalıştığım biriminin baş mühendislik görevini bir tekniker yürütüyor. Tekniker olan birisi baş mühendislik görevini yürütebilir mi? Ayrıca aynı birimde tekniker mühendisin amiri olabilir mi?

Cevap: Kamu idarelerindeki hiyerarşik kademe unvanları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş öncesi yürürlükte bulunan 3046 sayılı Kanunun 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan hükümleri ile düzenlenmişti. Kanunun mülga 15/d maddesinde taşra teşkilatı bölge kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri;

1.Bölge Müdürlüğü,

2. Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik,

3. Şeflik veya Mühendislik,

şeklinde belirlenmişti.

3046 sayılı Kanunun nedereyse tamamının yürürlükten kaldırılması sonrasında aynı düzenlemeye 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509. maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca başmühendislik taşra teşkilatı bölge kuruluşlarında şube müdürlüğü ile aynı düzeyde bir hizmet birimi olup, başmühendis kadrosu da şube müdürü düzeyinde idari bir kadrodur.

Burada şu akla gelebilir: Madem ki başmühendis kadrosu idari bir kadro bu kadroya farklı unvanlardaki personel örneğin tekniker, şef vekaleten veya tedviren görevlendirilebilir mi? Başmühendis kadrosu idari bir kadro olması yanında aynı zamanda mühendis kadrosunun devamı ve üstü niteliğinde bir kadrodur. Mühendis unvanı ise münhasır kanunu bulunan sayılı unvanlardan biridir. Bahsettiğimiz kanun 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanundur. Kanun mühendis unvanını kimlerin kullanacağını belirtmiştir. Kanunun 1. maddesine göre ülkemiz hudutları dahilinde mühendislik unvan ve yetkisini kullanabilmek için mühendis diplomasına sahip olmak şarttır. Ayrıca yükseköğretim diplomalarında unvan yazılmamasına rağmen mühendis unvanı mahkeme kararına dayalı olarak diplomasında açıkça yazılması gereken bir unvandır.

Bu itibarla başmühendis kadrosuna atanan kişinin mühendis olması zorunludur. Başmühendisliğin idari bir kadro olduğu, idari kadrolara da başka unvanlardan vekaleten veya tedviren atama yapılabildiği gerekçesiyle aynı şekilde bu kadroya farklı unvanlardan görevlendirme yapılabileceğini kabul etmek, tabip kadrosunda hemşirenin görevlendirilmesini kabul etmekle aynıdır.

Başmühendis kadrosunun yaygın olduğu, DSİ, Karayolları ve Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerine baktığımızda bu kadroya atanma şartlarından birinin mühendis unvanında bulunmak olduğu görülmektedir.

Diğer taraftan bir teknikerin şartları taşıması halinde şube müdürlüğüne atanabilmesinde ve biriminde görevli mühendislerin amiri olmasında mevzuata aykırılık bulunmayacaktır. Bu durumda kişi tekniker değil şube müdürü olup, birimindeki tüm personelin amiri konumundadır.

Sonuç olarak başmühendis kadrosunda tekniker unvanlı bir personelin görevlendirilmesi, bu kişinin mühendislik yetkisini kullanmasını anlamına geleceğinden bu durum 3458 sayılı Kanuna aykırılık oluşturacaktır. Böyle bir uygulamanın mevcut olması halinde kanunla verilmeyen bir yetkinin kullanılmış olacağını, alınacak kararların da sakatlanacağını değerlendirmekteyiz.

