1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet, kendi personeline anket uygulaması yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, teşkilatın daha iyi bir noktaya gelebilmesi için, personelin beklentilerini anket yoluyla toplamaya başladı.
 05 Mayıs 2021 15:30
+Aa- Yazdır
Emniyet, kendi personeline anket uygulaması yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm personeline kısa mesaj yoluyla Teşkilatın daha iyi bir noktaya taşınması için sizlerin beklentilerini değerlendirme amacıyla düzenlediğimiz anketimize 31.05.2021 tarihine kadar katılımınızı önemle rica ediyoruz şeklinde bilgilendirme yaptı.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız bu anket ile personelimizin sorunlarını, beklentilerini, memnuniyetlerini ve motivasyon düzeylerini belirlemeyi amaçlıyoruz denildi.

Ankette toplam 74 soru bulunmaktadır. Siz teşkilatta üst düzey yönetici olsanız kurumun başarılı olması için neler yapardınız, bu mesleği yaparken sizi en çok zorlayan ruh sağlığınızı bozan ve çözümünü istediğiniz en önemli 3 şeyi önem sırasına göre yazınız, hangisi sizin için ideal çalışma saatidir şeklinde sorular yer aldı.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
RTÜK, yerel yayıncıların frekans taksit ücretlerini erteledi, Spotify'a lisans verdi
05 Mayıs 2021 15:11		 İzmir'de zeminde çatlaklar görülen mahalledeki 5 ev daha boşaltıldı
05 Mayıs 2021 14:27
Küçük kerkenezlerin yuvalama alanlarına gerilen çelik ağ İBB ekiplerince kesildi
05 Mayıs 2021 13:50		 Adıyaman'da 27 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
05 Mayıs 2021 13:37
Bakanlık, İkizdere'de çevresel açıdan endişeye gerek olmadığını bildirdi
05 Mayıs 2021 13:28		 Türkiye aşılamada dünyada yedinci sırada
05 Mayıs 2021 12:56
Maske ve dezenfektan gibi ürünler için 42 bin denetim gerçekleştirildi
05 Mayıs 2021 12:24		 Düzce Belediyesi 2 aydır itfaiye eri alım sonuçlarını açıklamıyor
05 Mayıs 2021 12:00
Sosyal destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
05 Mayıs 2021 10:33		 Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
05 Mayıs 2021 08:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - 'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'15:52 - Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu15:40 - Yol kontrolünde pitbull tarafından saldırıya maruz kalan polis yaralandı15:37 - Jandarmanın definecilere yönelik operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı15:30 - Emniyet, kendi personeline anket uygulaması yapıyor15:25 - Tam kapanma döneminde 'nöbetçi gözlükçü' uygulaması başladı
15:24 - Çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı15:18 - Türkiye'de toplumsal aşılamada 2. aşamanın sonuna yaklaşıldı15:11 - RTÜK, yerel yayıncıların frekans taksit ücretlerini erteledi, Spotify'a lisans verdi14:52 - Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşısı' çalışması yürütüldüğü belirtildi14:50 - Filyasyon ekibi olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı yakalandı14:46 - Hakim koronaya yenildi, bebeği yoğun bakımda
14:42 - 'Salgın sürecine rağmen uluslararası öğrencimiz 200 bini aştı'14:31 - CHP'li Erdoğdu'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıldı14:30 - Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi14:27 - İzmir'de zeminde çatlaklar görülen mahalledeki 5 ev daha boşaltıldı14:13 - Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
14:07 - Memurun 'kastı yoksa' mal bildirimi vermemekten dolayı ceza verilemez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadınların ayakkabı hastalığı 2
kan taşı 2
biber gazı 1
Poligraf 1
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 4
su lekesi 1
atkı örmek 1
bunu böyle denesem nasıl olur ki acaba 1
kadınları mutlu etmenin yolları 2
Kerimcan bulunmuş 1
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam