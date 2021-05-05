Emniyet, kendi personeline anket uygulaması yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tüm personeline kısa mesaj yoluyla Teşkilatın daha iyi bir noktaya taşınması için sizlerin beklentilerini değerlendirme amacıyla düzenlediğimiz anketimize 31.05.2021 tarihine kadar katılımınızı önemle rica ediyoruz şeklinde bilgilendirme yaptı.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız bu anket ile personelimizin sorunlarını, beklentilerini, memnuniyetlerini ve motivasyon düzeylerini belirlemeyi amaçlıyoruz denildi.

Ankette toplam 74 soru bulunmaktadır. Siz teşkilatta üst düzey yönetici olsanız kurumun başarılı olması için neler yapardınız, bu mesleği yaparken sizi en çok zorlayan ruh sağlığınızı bozan ve çözümünü istediğiniz en önemli 3 şeyi önem sırasına göre yazınız, hangisi sizin için ideal çalışma saatidir şeklinde sorular yer aldı.