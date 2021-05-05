1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakim koronaya yenildi, bebeği yoğun bakımda

Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Ebru Us Aykaş (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 aylık hamile olan Aykaş'ın karnındaki bebeği, ölümünden 6 gün önce operasyonla alındı. Bebeğinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
 05 Mayıs 2021 14:46
+Aa- Yazdır
Hakim koronaya yenildi, bebeği yoğun bakımda

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş, 23 Nisan'da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş'ın karnındaki bebeği 29 Nisan'da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hakim Ebru Us Aykaş'ın ölümü Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.

ADLİYEDEN TAZİYE MESAJI

Bursa Adliyesi, Ebru Us Aykaş için taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru Us Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu ili Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru Us Aykas'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi.

Hakim Aykaş'ın cenazesi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'
05 Mayıs 2021 16:00		 Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu
05 Mayıs 2021 15:52
Çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı
05 Mayıs 2021 15:24		 Türkiye'de toplumsal aşılamada 2. aşamanın sonuna yaklaşıldı
05 Mayıs 2021 15:18
Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşısı' çalışması yürütüldüğü belirtildi
05 Mayıs 2021 14:52		 Havasını almadan düdüklüyü açmaya çalışmıştı...Kimse benim gibi yapmasın
05 Mayıs 2021 14:04
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
05 Mayıs 2021 13:56		 50 yıl, evli kalan çiftler mutluluğunu bakın nasıl açıkladı
05 Mayıs 2021 13:05
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
05 Mayıs 2021 13:02		 Testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüse rastlanmadı
05 Mayıs 2021 12:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - 'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'15:52 - Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu15:40 - Yol kontrolünde pitbull tarafından saldırıya maruz kalan polis yaralandı15:37 - Jandarmanın definecilere yönelik operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı15:30 - Emniyet, kendi personeline anket uygulaması yapıyor15:25 - Tam kapanma döneminde 'nöbetçi gözlükçü' uygulaması başladı
15:24 - Çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı15:18 - Türkiye'de toplumsal aşılamada 2. aşamanın sonuna yaklaşıldı15:11 - RTÜK, yerel yayıncıların frekans taksit ücretlerini erteledi, Spotify'a lisans verdi14:52 - Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşısı' çalışması yürütüldüğü belirtildi14:50 - Filyasyon ekibi olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı yakalandı14:46 - Hakim koronaya yenildi, bebeği yoğun bakımda
14:42 - 'Salgın sürecine rağmen uluslararası öğrencimiz 200 bini aştı'14:31 - CHP'li Erdoğdu'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlatıldı14:30 - Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi14:27 - İzmir'de zeminde çatlaklar görülen mahalledeki 5 ev daha boşaltıldı14:13 - Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
14:07 - Memurun 'kastı yoksa' mal bildirimi vermemekten dolayı ceza verilemez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kerimcan bulunmuş 1
ceo 1
meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz 1
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
paydos 2
yeşilçam 3
saymadım kaç yıl oldu 1
Corona olmak orucu bozar mı? 1
özdemir asaf 3
düşecek olan uzay roketi 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi 30 zabıta memuru alacak
Hannover Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam