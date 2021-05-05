Hakim koronaya yenildi, bebeği yoğun bakımda
|05 Mayıs 2021 14:46
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Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru Us Aykaş, 23 Nisan'da rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Aykaş'ın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Aykaş'ın karnındaki bebeği 29 Nisan'da operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hakim Ebru Us Aykaş'ın ölümü Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu.
ADLİYEDEN TAZİYE MESAJI
Bursa Adliyesi, Ebru Us Aykaş için taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru Us Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu ili Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLI MESAJI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru Us Aykas'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağ olsun" dedi.
Hakim Aykaş'ın cenazesi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.
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