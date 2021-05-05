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Jandarmanın definecilere yönelik operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

Manisa'nın 5 ilçesinde, SİT alanlarında izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
 05 Mayıs 2021 15:37
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Jandarmanın definecilere yönelik operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya, Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde "örgütlü" olarak definecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 9 şüpheli için Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 dinamit lokumu, 2 dedektör, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 obje ve 11 bronz sikke, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda dijital materyal, SIM kart, harici bellek ile cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler tarafından 8 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilen 4 dinamit lokumu ise Manisa İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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