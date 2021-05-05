Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu
|05 Mayıs 2021 15:52
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Kentte çeşitli noktalarda şubeleri bulunan marketin Merkezefendi ilçesindeki şubesinin sorumlusu Ayşen Seçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş için aileleriyle gelen çocukların, meyvelerin tadına bakabilmesi için göz hakkı reyonu oluşturduklarını belirtti.
Reyondaki ürünlerin taze mevsim meyvelerinden seçildiğini ve yıkanarak raflara yerleştirildiğini aktaran Seçen, "Çocuklar muz, çilek, erik gibi sevdikleri meyvelere rahatça, ücretsiz olarak ulaşabiliyor. Kesinlikle buruşmuş, raf ömrü eskimiş ürün koymuyoruz. Market içinde dolaşırken yemeleri bizim için çok önemli. Çoğu ebeveyn böyle bir uygulamayı ilk kez gördüğünü belirterek bize teşekkür ediyor." diye konuştu.
Reyondan meyve alarak tadan çocuklardan Ceren Kübra Beldaş, ailesi ile markete geldiğini belirterek, "Burada çileğin tadına baktım, çok güzelmiş. Markette çocuklar bu reyondaki ürünleri yiyebiliyor. Bence çok güzel." dedi.
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