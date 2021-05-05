1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı' baskın

Bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine 'VIP Hizmet' formülüyle kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı planı İstanbul Havalimanı pasaport polisi tarafından bozuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
 05 Mayıs 2021 16:13
+Aa- Yazdır
İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı' baskın

'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı.

Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan Mohamad Al-Jamal isimli Lübnan uyruklu bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı.

AMELİYAT OLMUŞ HASTA İMAJI
Kaçakçılar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını bandajla sarıp yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na getirildi.


'Ameliyat edildi' bahanesiyle başında ve burnunda sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir kadın da yer aldı.

Şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" diyerek yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti.

Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti.

Refakatçisi Ester Hana A.R, ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.

MASKE İNİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis durumdan şüphelendi.

Ardından iki şüpheli daha sonra risk analiz odasına davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi taraması yapıldı. Kontrollerde pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmadığı ortaya çıktı. Daha sonra iki kişi gözaltına alındı. Gözaltın alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadede Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini belirten Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını sahte pasaportu da İsrail uyruklu refakatçi kadından aldığını itiraf etti.

İfadelerin ardından harekete geçen İstanbul Havalimanı polisi Lübnanlı göçmene para karşılı pasaportunu satan Mohammed Bannout isimli kişi havalimanında gözaltına alındı. Polis gözaltına alının 3 kişi hakkında adli soruşturma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı
05 Mayıs 2021 16:57		 Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı
05 Mayıs 2021 16:23
Yol kontrolünde pitbull tarafından saldırıya maruz kalan polis yaralandı
05 Mayıs 2021 15:40		 Jandarmanın definecilere yönelik operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı
05 Mayıs 2021 15:37
Filyasyon ekibi olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı yakalandı
05 Mayıs 2021 14:50		 Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
05 Mayıs 2021 14:13
Kayseri'de oğlunu öldüren kişi tutuklandı
05 Mayıs 2021 14:01		 Uzman Çavuş'un darp olayında Başsavcılık: Herhangi bir kemik kırığı yok
05 Mayıs 2021 13:38
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
05 Mayıs 2021 13:17		 Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
05 Mayıs 2021 10:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:29 - İBB tarafından alınan Bulgur Palas, kültür ve turizm alanında kullanılacak17:27 - AK Parti animasyon yayımladı: Yalan üretim merkezi17:20 - Gün sonu döviz fiyatları17:16 - Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladı17:14 - DEAŞ'tan yakalanan 16 şüphelinin para transferleri MASAK raporuna yansıdı17:10 - Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
17:08 - İmamoğlu soruşturmasına AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım17:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü17:01 - BDDK'dan mali şeffaflığı güçlendirecek yönetmelik revizyonu16:59 - 'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi16:57 - Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı16:45 - İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
16:38 - Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu16:26 - Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı16:25 - TSK havadan personel atlatma görevini icra etti16:23 - Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı16:22 - 'Türkiye'nin Bosna Hersek'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteği tamdır.'
16:13 - İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı' baskın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bunu böyle denesem nasıl olur ki acaba 1
05.05.2000 1
kendini heder eden oyuncular 3
Dünya mahalle kahvesi kadar küçüldü. 1
başak burcu 2
hıdırellez 2
Kerimcan bulunmuş 1
Kanalıma hoşgeldiniz 3
klavye sesi 1
çevrimiçi yazar sayısı 1
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam