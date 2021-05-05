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Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kültür Balıkçıları Derneği tarafından temizlenmiş 20 ton balık sağlık çalışanlarına teslim edildi.
 05 Mayıs 2021 16:23
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Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vatandaşların sağlığı için canları pahasına çaba gösterdiğini söyledi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ise sırası gelenlerin aşılarını yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Salgın sürecinin başından beri tüm kurum ve kuruluşların desteklerini gördüklerini vurgulayan Togan, süreçten sonra da hastalara şifa dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Başkanı İhsan Bozan da sağlık çalışanlarına küçük de olsa katkıları olmasını istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından hastaneye getirilen 20 ton temizlenmiş balık, sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
Anadolu Ajansı
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