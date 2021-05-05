TSK havadan personel atlatma görevini icra etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı ile 1'inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığının havadan personel atlatma görevini yaptığını bildirdi.
|05 Mayıs 2021 16:25
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MSB'den Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek eğitim faaliyetleri kapsamında 12'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımız ve 1'inci Komando Tugayı Hava İndirme ve Komando Eğitim Tabur Komutanlığımızın katılımıyla personel atlatma görevi icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, havadan personel atlatma görevine ilişkin görüntüler de yer aldı.
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