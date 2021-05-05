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Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı

Denizli'de, kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtıp, sosyal medya hesaplarında da savcı cübbesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen (27), polis tarafından gözaltına alındı. Bazı internet sitelerinde 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri de yaptırdığı ortaya çıkan Çelen, tutuklandı.
 05 Mayıs 2021 16:57
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Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı

Acıpayam ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan ve üzerinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kimlik kartı bulunan Halil Baki Çelen, geçen pazartesi günü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisini BM savcısı olarak tanıtan Çelen'in konuşmalarından şüphelenen polis, yaptığı incelemede lise mezunu olduğunu, Adalet Meslek Yüksekokuluna başvurduğu ancak kazanamadığını ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığını tespit etti. Üzerinde yapılan aramada hakim- savcı kimliği de bulunan Çelen, dün sevk edildiği adliyede unvan gaspı ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çelen'in uydurduğu hayat hikayesini bazı internet sitelerinde haber de yaptırdığı ortaya çıktı. Sitelerde 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri yaptırdığı, bazılarında ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiği, ardından Norveç Oslo Üniversitesi'nde lisansını tamamladığı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde ise stajını yaptıktan sonra da BM'nin Cenevre ofisinde iltica davalarının takibine ilişkin operasyonları yürütmekle yükümlü ekipte görevlendirilmek üzere tayin edildiğini, buradaki görevinin ardından da son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak çalıştığını kendi sözleriyle haber yaptırıp, sosyal medya hesaplarından duyurduğu anlaşıldı.

TANINMIŞ KİŞİLERİ ZİYARET EDİP, FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Çelen'in elindeki kimlik ve sosyal medya hesaplarını kullanarak siyasilerden bürokratlara, hakimlerden savcılara kadar çok sayıda kişiye de kendisini bu şekilde tanıttığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında tanınmış siyasetçiler, hukukçular ve bürokratlarla arkadaş olup, arada bir ziyaretler yaparak fotoğraflar çektirdiği ve bu sayede kendisine inandırıcılık kazandırdığı belirlendi.

Çelen'in sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımında, başka bir yayını kopyalayıp 'Covid-19 salgınında hükümetlerin sığınmacılara karşı uymak zorunda olduğu mevzuata ilişkin yaptığı yorumu' bile yayınladığı görüldü.
DHA
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