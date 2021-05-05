'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için Türkiye'nin tam kapanma dönemine girmesiyle Avrupa'da hava trafiğinde dengeler değişti.
|05 Mayıs 2021 16:59
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 4 Mayıs tarihli uçuş trafiği raporuna göre, Avrupa'da dün en çok sefer gerçekleştirilen ülke 1655 uçuşla Almanya olurken, Fransa 1558 uçuşla ikinci, İspanya ise 1394 uçuşla üçüncü sırada yer aldı.
Raporda, geçen hafta 752 iç hat uçuş gerçekleştirerek Avrupa'da birinci sırada yer alan Türkiye'de dün 804 sefer yapıldı. Geçen haftaya göre günlük uçuş sayısında iç hatlarda 311 ile yüzde 29 azalma yaşanırken, pandemi öncesi 2019 yılının aynı gününe göre ise sefer sayısında yüzde 70 düşüş kaydedildi.
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