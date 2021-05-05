1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 05 Mayıs 2021 17:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti animasyon yayımladı: Yalan üretim merkezi
05 Mayıs 2021 17:27		 Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladı
05 Mayıs 2021 17:16
İmamoğlu soruşturmasına AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım
05 Mayıs 2021 17:08		 'Türkiye'nin Bosna Hersek'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteği tamdır.'
05 Mayıs 2021 16:22
'Üniversitelerimiz eğitim fırsatlarından eşit ve adil yararlanmayı sağlıyor'
05 Mayıs 2021 14:02		 Bakan Gül: Noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışılıyor
05 Mayıs 2021 13:42
Muharrem İnce öncülüğünde Memleket Hareketi'ne katılımlar sürüyor
05 Mayıs 2021 13:35		 Türkiye ile İsveç arasında JETCO Protokolü imzalandı
05 Mayıs 2021 12:52
Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Erdoğdu'ya 250 bin liralık dava
05 Mayıs 2021 12:27		 CHP'li Gaye Usluer, partisinden istifa etti
05 Mayıs 2021 11:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:29 - İBB tarafından alınan Bulgur Palas, kültür ve turizm alanında kullanılacak17:27 - AK Parti animasyon yayımladı: Yalan üretim merkezi17:20 - Gün sonu döviz fiyatları17:16 - Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladı17:14 - DEAŞ'tan yakalanan 16 şüphelinin para transferleri MASAK raporuna yansıdı17:10 - Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
17:08 - İmamoğlu soruşturmasına AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım17:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü17:01 - BDDK'dan mali şeffaflığı güçlendirecek yönetmelik revizyonu16:59 - 'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi16:57 - Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı16:45 - İlker Başbuğ'a 3 yıla kadar hapis istemi
16:38 - Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu16:26 - Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı16:25 - TSK havadan personel atlatma görevini icra etti16:23 - Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı16:22 - 'Türkiye'nin Bosna Hersek'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteği tamdır.'
16:13 - İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı' baskın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aldatan eşi yakalamak 5
hanımların dikkatine 3
Baret 1
apartmanda ses yalıtımının iyi olmaması 3
Corona olmak orucu bozar mı? 1
parker 2
börttürmek 2
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
ramazanda bulgur pilavı 2
biber gazı 1
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam