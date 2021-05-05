İmamoğlu soruşturmasına AK Parti'den yorum: Gereksiz bir adım
Ekrem İmamoğlu'na ön soruşturma açılması girişimi için AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor" dedi.
|05 Mayıs 2021 17:08
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Fatih Sultan Mehmet'in türbe ziyaretiyle ilgili soruşturma açılmasına AK Parti'den bir yorum geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gereksiz bir adım atılmış öyle gözüküyor" dedi.
Belediye başkanlarının kendi hizmetleriyle gündeme gelmesini istediklerini söyleyen Turan, "Gereksiz kavgalarla gündem olup iler ki yıllarda oluşturacakları iddialarına zemin hazırlamasını doğru bulmayız" diye konuştu.
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