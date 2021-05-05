Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
Bakan Koca: "Geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars."
|05 Mayıs 2021 17:10
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
05 Mayıs 2021 16:59
|Müsilaj Marmara'yı kapladı: Bu yaz denize girilebilecek mi?
05 Mayıs 2021 16:08
|'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'
05 Mayıs 2021 16:00
|Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu
05 Mayıs 2021 15:52
|Çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı
05 Mayıs 2021 15:24
|Türkiye'de toplumsal aşılamada 2. aşamanın sonuna yaklaşıldı
05 Mayıs 2021 15:18
|Türkiye'de 12 'Kovid-19 aşısı' çalışması yürütüldüğü belirtildi
05 Mayıs 2021 14:52
|Hamile Hakim koronaya yenildi, bebeği yoğun bakımda
05 Mayıs 2021 14:46
|Havasını almadan düdüklüyü açmaya çalışmıştı...Kimse benim gibi yapmasın
05 Mayıs 2021 14:04
|Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
05 Mayıs 2021 13:56