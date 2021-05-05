AK Parti animasyon yayımladı: Yalan üretim merkezi
AK Parti tarafından 'CHP yalan üretim merkezi' adıyla yayınlanan animasyonda ana muhalefet partisi eleştirildi. Animasyonda, '128 milyar dolar nerede?' tartışmasına da atıfta bulunuldu.
|05 Mayıs 2021 17:27
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AK Parti'nin resmi Twitter hesabında 'CHP yalan üretim merkezi' adlı bir animasyon yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın çizgi karakterler olarak canlandırıldığı animasyonda bir profesörün, icat ettiği makineyle ana muhalefet partisi için 'yalan ürettiği' gösterildi.
Sağlık Bakanlığı ile ilgili iddialara ve '128 milyar dolar nerede?' tartışmasına da atıfta bulunulan animasyonun sonunda "Devamı gelecek" dendi.
YALAN ÜRETİM MERKEZİ pic.twitter.com/yEmH7nqVF6AK Parti (@Akparti) May 5, 2021
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