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MEB: İkili eğitimde okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilir

Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitime bağlı olarak haftada 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödemesi yapılan okul yöneticilerine Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğine göre ek puan verileceğini belirtti.
 05 Mayıs 2021 18:00
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MEB: İkili eğitimde okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilir

13 Nisan 2021 tarihinde memurlar.net'te yer alan haberde, İkili eğitimde 2 saat artırımlı ek ders ücreti alan okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilip verilmeyeceği konusu ele alınmıştı.

Haberde şu tespit yer almıştı:

"Okulları tamamen ikili öğretim kapsamında olsun yada olmasın okulundaki bazı eğitim kademelerinde ikili eğitim yapılan okul yöneticilerine ek ders ödenmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdiğinden ikili eğitime bağlı olarak haftada 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödemesi yapılan okul yöneticilerine Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU" başlıklı Ek-2'si "C. HİZMET SÜRESİ" bölümü 5. sırasında yer alan "Son dört yıl içinde ikili eğitim yapan okullarda fiilen görev yapan yöneticilere her yıl için" kriterine 1 Puan verilmesi gerekmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kuramlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği gereğince her ilde oluşturulan İl Değerlendirme Komisyonlarından bazı iller; İkili eğitimde 2 saat artırımlı ek ders ücreti alan okul yöneticilerine yönetmeliğe göre ek puan verirken bazı iller okulun MEB kayıtlarında ikili eğitim kapsamında olup olmadığına bakarak sadece ikili eğitim kapsamında olan okulların yöneticilerine ek puan vermiş, ikili eğitimde 2 saat artırımlı ek ders ücreti alan okul yöneticilerine ise puan vermemişlerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ise bu süreçte puan verilen illerdeki yöneticilerin bu puanlarını silmişti.

Fakat en son Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Atama Daire Başkanlığı il milliğim müdürlüklerine göndermiş olduğu mailde;

"Bünyesinde ana sınıfı bulunan eğitim kuramlarında görevli olan yöneticilerden, ana sınıflarından sorumlu olan ve kendisine bu sorumluluklardan dolayı ikili öğretim kapsamında artırımlı ek ders ücreti ödenen yöneticilere, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunun (C-Hizmet Süresi) başlıklı bölümünde "Son dört yıl içinde ikili eğitim yapan okullarda fiilen görev yapan yöneticilere her yıl için" öngörülen 1 (bir) puanın verilmesi uygun görülmüştür."

Talimatını vermiştir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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