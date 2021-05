İBB tarafından alınan Bulgur Palas, kültür ve turizm alanında kullanılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye üst yöneticileriyle Bulgur Palas'ta incelemede bulundu.

Burada açıklama yapan İmamoğlu, konağın tarihine ilişkin bilgi verdi. İmamoğlu, "Bulgurlu diye bilinen bu köşkün, kültür, sanat, müze ve birtakım hizmet sektörüne dönük de turistlere ve İstanbul'u ziyaret edenlere açılacak olması, bizim için gerçekten çok gurur verici bir an oldu. Burası sosyokültürel alan olarak tanımlı zaten imar planlarında. Burası umuyoruz ki hem İstanbul'un bir gezi durağı hem İstanbul'un iyi izlendiği bir alan olacak. Terasından 360 derece İstanbul'un tarihi yarımadasını görebiliyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Toplam 6 bin 500 metrekare arsa içerisinde 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip konağı 32 milyon TL'ye satın aldıklarını dile getiren İmamoğlu, çalışmaları yaz sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

- "Yazılı bir savunma verdik"

İmamoğlu, bir basın mensubunun "Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerinizi arkadan bağladığınız bir görüntü üzerine, bir ön soruşturma açıldı ve sizden de ifade istendi. Nasıl savundunuz kendinizi?" sorusuna, "Savunmaya ihtiyaç duymadım açıkçası. Tabii ki yazılı bir savunma verdik. Yani o kadar absürt ki benim izlediğim ve incelediğim kadarıyla bu sabah, bu süreci başlatanın sahibi tam olarak... İş, bakanlıktan başsavcılığa, başsavcılıktan CİMER'e kadar gitti?" şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu, yazılı ifadesini müfettişe sunduğunu aktardı.

Bir gazetecinin, "Aynı inceleme kapsamında, HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğünüz iddiası da var." ifadeleri üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Planlanmış bir Güneydoğu gezisinde, nikahını kıyma sözünü verdiğim bir genç delikanlının Batman'daki düğününe gittiğim bir gezide, o dönem Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yasalarına göre seçilmiş bir belediye başkanını ziyaret ettim. Ziyaret ettiğimde, kayyumla ilgili fikrimi beyan ettim. Sadece orada değil, her yerde ettim. Hala da söylerim. Toplumun özgürlük duygularına inanan biriyim. Ayrıca bir detay daha var, bunu ıskalamayın. Ben, oraya gittiğimde belediye başkanına, eşimle beraber bir Mustafa Kemal Atatürk portresi hediye ediyorum. Portreyi hediye ederken de bu portreyi belediye başkanlık makamının en güzel duvarına asmanızı arzu ediyorum diyorum. O da 'Siz seçin, en güzel duvarı gösterin' oraya asacağım diye cevap veriyor."

- "Sorumluluğun bir parçası Tarım İl Müdürlüğü"

İmamoğlu, bir soru üzerine "tam kapanma" kararını desteklediğini, İstanbul ve Türkiye'nin turizm sezonunu kaçırmaması gerektiğini kaydetti.

Ekrem İmamoğlu, Adalar'da İBB tarafından satın alındıktan sonra sahiplendirilen bazı atların kaybolduğuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"At meselesini başından itibaren her adımını İstanbul Valiliği de biliyor, biz de biliyoruz. Çünkü süreçte sorumluluğun, yani özellikle sorumluluğun bir parçası Tarım İl Müdürlüğü. 800'ün üzerinde atı, Türkiye'nin muhtelif kuruluşları ve kurumlarına dağıttık. Dağıtmayı yaparken, Tarım Bakanlığından destek alarak yaptık. Zaten tek başımıza yapamazdık. Bunların yüzde 90-95'ini, başta belediyelere olmak üzere, kurumlara verdik. Kurumlara verdiğimiz her atın bulunduğu ilde takip edilmesi için, çiplerini taktık. Çiplerini taktığımız atların takip süreci o il ya ilçenin tarım müdürlüklerinindir, biz değiliz."