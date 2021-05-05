Facebook denetim kurulu, Trump'ın hesabını bir süre daha kapalı tutma kararı aldı
|05 Mayıs 2021 17:45
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Facebook'un bağımsız Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Kurul, temelsiz bir seçim sahtekarlığı anlatısını ve ısrarlı eylem çağrılarını sürdüren Trump'ın ciddi bir şiddet riskinin mümkün olduğu bir ortam yarattığını tespit etti." ifadesi paylaşıldı.
Kurul, öte yandan Trump'ın hesabının sürekli olarak kapalı tutulmasının da uygun olmadığına karar vererek, 6 ay içinde kapatılan hesabının durumunun tekrar incelenmesini istedi.
ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre Binası baskının ertesi gününde Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını "Asılsız şekilde 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasını yaydığı ve taraftarlarını şiddete teşvik ettiği" gerekçesiyle "süresiz olarak" kapatmıştı.
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Başkan'ın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Daha sonra, Twitter, Snapchat ve Youtube da kalıcı olarak Trump'ın hesaplarını engelleme kararı almıştı.
Akademisyen, eski siyasetçi, hukukçu, gazeteci gibi mesleklerden 20 kişinin oluşturduğu Facebook Denetim Kurulu, sosyal platform devine bağımsız tavsiye grubu olarak hizmet vermek amacıyla kuruldu.
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