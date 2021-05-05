'Kayınbiraderimi, daha ehil birisi olmadığı için işe aldım'

Daha önce Yenipazar Belediyesi'nde fen memuru ve fen işleri müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulunan Hamit Hancıoğlu, 2014 yılında emekli olmuştu.

Belediye Başkanı Yüsran Erden'in kayınbiraderi olan Hamit Hancıoğlu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93. Maddesi gereği emeklilik dönüşü kapsamında tekniker kadrosunda yeniden memur olarak ataması yapılıp işe başladığı ve şartları taşıdığı için fen işleri müdür vekili olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

"Başka ehil kişi bulamadım"

Olayın yeni bir olay olmadığını söyleyen Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, "Fen işleri müdürlüğü kadrosu boş kaldı ve buraya atayacak ve o görevi yapacak personel de yok. 2019'dan sonra köyler de bize bağlandı. 1988 den beri Yenipazar belediyesinde görev yapan bir kardeşimiz benim kayınbiraderim. Sağa sola da baktım başka ehil bir kişi bulamadım. Kayınçoma rica ettim. Mevzuat açısından herhangi bir sıkıntısı yok idi. 657 sayılı yasaya tabi olarak atamasını yaptım. 65 yaşına kadar çalışabilir" diyerek kendini savundu.

"Maaş bordrusu eski"

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, kayınbiraderinin maaş bordrosunda yer alan brüt 15 bin 424 TL 06 kuruşluk rakamın da gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kayınbiraderim 9 bin 975 TL 21 kuruş brüt, 7 bin 380 TL 78 kuruş net maaş alıyor" diyerek 15 bin 424 TL 06 kuruş olan rakamın eski gelir vergisi matrahı olduğunu kaydetti.