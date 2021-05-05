Vali, hayvanları kurt saldırısında telef olan besiciye 15 koyun hediye etti
|05 Mayıs 2021 18:00
|+Aa- Yazdır
Vali Epcim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağıldan kaybolan koyunlarını arayan Murat Saral'ı makamına davet etti.
Saral'ın koyunlarına 3 gündür ulaşamadığını söylemesi üzerine Vali Epcim, jandarma ekiplerine arama çalışması başlatılması için talimat verdi.
Drone yardımıyla beldenin özellikle dağlık kesimlerini arayan ekipler, Saral'ın koyunlarının kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu belirledi.
Bunun üzerine Vali Epcim, destek olmak amacıyla besici Saral'a hediye 15 koyunu teslim etti.
Vali Epcim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte koyunculuğu geliştirmek için önemli projeler yürüttüklerini belirtti.
Besici Saral'ın acı bir olayla karşılaştığını ifade eden Epcim, "Devletimizin desteğini, kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz." dedi.
Besici Saral ise 3 gün önce koyunlarından 18'inin ağılda olmadığını fark ettiğini söyledi.
Sosyal medyadan koyunlarının bulunması için paylaşım yaptığını anlatan Saral, "Valimiz Cüneyt Epcim beni çağırdı. Kendisine durumu anlattım. Jandarmamıza haber verildi. Devletimizden Allah razı olsun. Valimiz bize 15 koyun hediye etti. Valime çok teşekkür ediyorum. Kasabamıza gelerek koyunları teslim etti." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Naci Görür'den Biga depremi yorumu: Gerilim artıyor
05 Mayıs 2021 19:04
|Tekirdağ'da İyi Parti ilçe başkanı koronadan hayatını kaybetti
05 Mayıs 2021 18:47
|Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık
05 Mayıs 2021 18:38
|20 Years Challange akımına katılmadan önce iki kez düşünün
05 Mayıs 2021 17:52
|Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
05 Mayıs 2021 17:10
|'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
05 Mayıs 2021 16:59
|Müsilaj Marmara'yı kapladı: Bu yaz denize girilebilecek mi?
05 Mayıs 2021 16:08
|'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'
05 Mayıs 2021 16:00
|Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu
05 Mayıs 2021 15:52
|Çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı
05 Mayıs 2021 15:24