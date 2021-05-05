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Vali, hayvanları kurt saldırısında telef olan besiciye 15 koyun hediye etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, merkeze bağlı Arpalı beldesinde kurt saldırısı sonucu hayvanları telef olan besiciye 15 koyun desteğinde bulundu.
 05 Mayıs 2021 18:00
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Vali, hayvanları kurt saldırısında telef olan besiciye 15 koyun hediye etti

Vali Epcim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağıldan kaybolan koyunlarını arayan Murat Saral'ı makamına davet etti.

Saral'ın koyunlarına 3 gündür ulaşamadığını söylemesi üzerine Vali Epcim, jandarma ekiplerine arama çalışması başlatılması için talimat verdi.

Drone yardımıyla beldenin özellikle dağlık kesimlerini arayan ekipler, Saral'ın koyunlarının kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu belirledi.

Bunun üzerine Vali Epcim, destek olmak amacıyla besici Saral'a hediye 15 koyunu teslim etti.

Vali Epcim, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte koyunculuğu geliştirmek için önemli projeler yürüttüklerini belirtti.

Besici Saral'ın acı bir olayla karşılaştığını ifade eden Epcim, "Devletimizin desteğini, kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz." dedi.

Besici Saral ise 3 gün önce koyunlarından 18'inin ağılda olmadığını fark ettiğini söyledi.

Sosyal medyadan koyunlarının bulunması için paylaşım yaptığını anlatan Saral, "Valimiz Cüneyt Epcim beni çağırdı. Kendisine durumu anlattım. Jandarmamıza haber verildi. Devletimizden Allah razı olsun. Valimiz bize 15 koyun hediye etti. Valime çok teşekkür ediyorum. Kasabamıza gelerek koyunları teslim etti." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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