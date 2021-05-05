Altındağ Belediyesi Altın Rota mobil uygulaması yaptı

Altındağ Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin de destekleriyle Altındağ'da turizmi canlandırmak için, Akıllı Turizm Rotası Projesi kapsamında 'Altın Rota' mobil uygulamasını hayata geçirdi. 'Ankara'nın ilk dijital turizm rehberi' olan mobil uygulama Altın Rota ile yerli ve yabancı turistlere bulundukları konumlara veya beklentilere göre alternatif rotalar sunuluyor. Uygulama sayesinde, turizm rotalarının güzergah ve içerikleri belirleniyor, bu bilgiler yabancı dil seçeneğiyle de ziyaretçilere aktarılıyor.

DETAYLI BİLGİLER YER ALIYOR

Uygulamaya giren bir kullanıcı, bilgilendirme notları ve kısa film gibi uygulamalar aracılığıyla, ziyarete geldiği noktayı daha iyi tanıyabiliyor. Uygulamada mimari yapıdan müzelere, spor tesislerinden otellere, kaybolan eserlerden sinemalara kadar detaylı bilgiler yer alıyor. İlk aşamada Ankara tarihinin büyük bir kısmını oluşturan Altındağ bölgesinde bulunan ve günümüze ulaşmış yaklaşık 500 tarihi mekanın derlendiği Altın Rota'da müze ve diğer yerlere ilişkin puanlama ve yorumlar da bulunuyor.

KENTİ DAHA İYİ TANITACAĞIZ

Ankara'nın bürokrasi kenti olarak bilindiğine dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Ankara ne yazık ki turizm konusunda hak ettiği yerde değil. Bunda başkentin bürokrasi kenti olması algısı da önemli. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin neden Ankara'ya gelmesi gerektiği konusunda potansiyelimizi yeterince anlatamadık. İnşallah Başkent'in ilk dijital turizm uygulaması Altın Rota bu noktada atılan bir adım olacak. Artık herkes cep telefonlarından Başkent'in gezilecek, görülecek tarihi ve kültürel mekanlarını geliştirdiğimiz telefon uygulaması ile öğrenebilecek. Kısacası bu uygulama ile kentimizi daha iyi tanıtabileceğiz" dedi.

ANKARALILAR DA KULLANMALI

Uygulamanın pandemi sonrası daha da önemli hale geleceğini ifade eden Başkan Balcı, şöyle devam etti: "İnşallah bugünleri de atlattıktan sonra Başkent'imize gelen ziyaretçiler için Altın Rota önemli bir rehber olacak. Bu uygulamayı Ankaralılar da kullanmalı. İnanıyoruz ki, bu uygulamayı kullananlar, 'Ankara'da böyle yerler de var mıymış' diyecekler. Ben herkesi; Hacı Bayram Veli'nin ahilik kültürüyle yoğurduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'imizi ilan ettiği, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'mızı kaleme aldığı ve binlerce yıldır Frig, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan kentimizi keşfetmeye davet ediyorum."

ENGELLİLERİN ERİŞİMİNE DE UYGUN

Altın Rota mobil uygulaması geliştirilirken engelli bireyler de unutulmadı. Uygulamada görme engellilere yönelik sesli anlatım özelliği kullanılıyor. Altın Rota Android ve IOS marketlerinden cep telefonlarına indirebiliyor.