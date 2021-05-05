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Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü'ne özel video klip hazırladı.
 05 Mayıs 2021 18:12
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Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ile hastane personelinin mesajlarının yer aldığı videoda, el temizliğinin insan hayatındaki önemi ve hastalıkların önlenmesindeki etkisi anlatıldı.

Vali Ayhan, klipte, enfeksiyonların önlenmesinde en etkili, en kolay ve en ucuz yöntemin el hijyeni olduğunu belirterek, "El hijyeniyle Kovid-19 dahil birçok enfeksiyon hastalığının önüne geçebiliriz. Pandemi sürecinde sosyal mesafe, maskelerin doğru kullanımı, el hijyeninin sağlanması bizleri daha da güvenilir kılacaktır. Enfeksiyonların yayılmasını azaltmak ve milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için parolamız sağlık ellerde başlar." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Temiz eller, gülen yüzler." sloganıyla hijyene dikkati çekti. Rektör Yıldız da videoda "Ellerini yıka sağlıklı kal." sloganını kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise el yıkamanın sadece koronavirüs için değil, tüm bulaşıcı hastalıklar için koruyucu olduğuna dikkati çekti.

Video klipte, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, İdari Yönetici Gülseren Karabey, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Fatma Kayhan, enfeksiyon kontrol hemşiresi Meral Akgül, güvenlik personelleri Serpil Yıldız, Fatih Yıldırım ve temizlik personelleri Sevgi Aktaş ile Levent Yıldız sloganla el hijyeninin önemini vurguladı.

Anadolu Ajansı
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