THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti

Türk Hava Yolları, navlun gelirlerindeki artışın, koronavirüs krizinin tetiklediği devam eden yolcu düşüşünü atlatmasına yardımcı olduktan sonra bu yıl kar açıklayan ilk büyük taşıyıcılardan biri oldu.

Bloomberg'de yer alan haberde; İstanbul merkezli şirket, satışların düşmesine rağmen ilk çeyrekte 61 milyon dolar veya 438 milyon lira net gelir elde ettiğini, bir önceki yılki zararı tersine çevirdiğini ve analist tahminlerini geride bıraktığını söyledi.

Taşıyıcı, pandemi sırasında arz sıkıntısı çeken kargo alanı talebinden yararlandı ve daha az uçuşla yolcu uçaklarının ambarlarında kapasite sağladı. Döviz ve vergi kazançları da kazançları artırırken, pilot ücretlerinden yakıta kadar her şeyin işletme giderleri azaldı.