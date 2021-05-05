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Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık

Sağlık Bakanı Koca: Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır
 05 Mayıs 2021 18:38
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Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları;

Bilim Kurulumuz Ramazan Bayramı öncesinde son toplantısını bugün yaptı. Alınan tedbir ve kısıtlamaların etkisini birlikte değerlendirdik. Bugün fedakarlık göstererek ertelediğimiz günlerimiz bizim ve sevdiklerimizin hayatlarını korumak için yapılmış yatırımlardır.

"VAKA SAYISINDA ÖNEMLİ DERECEDE DÜŞÜŞ YAŞADIK"

Kapanma - açılma arasındaki kısır daireyi kıracak olan bizim irademizdir. Sabır ve sebat göstererek vaka sayısında önemli derecede düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastaneye yatışlarda da hissedilmeye başlandı. Şu günlerde ise ağır hasta ve vefat sayılarında da tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz.

"MUTASYONLARLA İLGİLİ SOMUT BİR TESPİT YOK"

Ortada bir gerçek var, o da hastalığının varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Bu konuda aldığımız tedbirlerin toplum gündemini daha fazla meşgul etmesini gerektiren bir yönü yok. Mutasyonlar konusunda ne iyimser olacak ne de karamsarlığa sebep olacak somut bir tespit maalesef yok.

AŞI ANLAŞMALARI NE KADAR?

Her gelişmeyi zamanında sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Bu konuda da gelişmeler oldukça bilgilendirmiştim. Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac ile 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdadır. Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalanmıştır.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Usülsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 değil diyor. Anlaşılan, Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile 2 seferde toplamda 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık.

Bugün Çin'den aşı gelecekti, enrede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin.

Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir. Hakikat ise güneş gibidir; ne kadar saklanmak istense de pırıl pırıl aydınlatır.

Bugün mücadele bütünlüğü açısından susuyor olmamız edebimizdendir.

Akif'in dediği gibi, Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum!
Memurlar.Net
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